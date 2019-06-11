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    Сместит ли Исландия с первого места Турцию?

    Исландия — Турция. Прогноз (к. 6.00) и ставки на матч отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Исландии Прогнозы на сборную Турции
    Прогноз на Исландия — Турция
    Турция лидирует в группе с Францией и Исландией
    Сборные Исландии и Турции встретятся в рамках 4-го тура отборочного цикла Евро-2020. Местом проведения поединка станет «Лаугардалсволлюр» в Рейкьявике. Старт в 21:45 по мск. Прогноз на Исландия — Турция.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа H 11 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.55
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    Исландия

    В турнирной таблице группы H сборная Исландии занимает третье место. Сборная имеет на своем счету шесть набранных очков по итогам трех туров.

    Команда Эрика Хамрена начала отборочный турнир с выездной победы над сборной Андорры (2:0). После этого «Викинги» на «Стад де Франс» потерпели крупное поражение от лидера группы сборной Франции (0:4).

    Вторую победу коллектив одержал в предыдущем матче. В домашнем поединке была повержена Албания с минимальным результатом — 1:0.

    Турция

    Сборная Турции занимает первую строчку в секстете по итогам трех туров. Это ей удалось в предыдущем матче, когда на своем поле была повержена Франция (2:0).

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    «Лунные звезды» не просто одержали три победы кряду, но при этом не пропустили ни одного гола. В первом случае команда встречалась с албанцами и выиграла 2:0, а во втором туре — оказалась сильнее Молдовы (4:0).

    Все прогнозы на спорт

    Коллектив не уступал соперникам в последних шести выступлениях, при этом в пяти играх подряд коллектив добывал победу. За шесть поединков турки пропустили всего один гол.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,00, а ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что Исландия выиграет, и обе команды забьют за 6,00. 0

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    Исландия — Турция. Прогноз (к. 6.00) и ставки на матч отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года. Прогноз на Исландия — Турция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.00
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