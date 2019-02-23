«Боруссия» М — «Вольфсбург». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 23 февраля 2019 года

В субботу, 23 февраля, менхенгладбахская «Боруссия» будет принимать на своем поле «Вольфсбург» в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Вольфсбург».

«Боруссия» М

В турнирной таблице чемпионата Германии «Боруссия» занимает третье место. Команда набрала 43 очка и отстает от лидера на 8 очков. В то же время месту менхегладбахцев в зоне Лиги чемпионов (топ-4) на данный момент ничего не угрожает, но «РБ Лейпциг» отстает всего на два пункта.

Подопечные Дитера Хеккинга недавно набрали неплохую форму, одержав три победы подряд. Причем команда не пропустила ни одного гола — 1:0 над «Байером», 2:0 над «Аугсбургом» и 2:0 над «Шальке».

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Однако в позапрошлом туре случилось болезненное поражение дома от «Герты» — 0:3. Далее последовал выезд к «Айнтрахту» и ничья — 1:1.

Лучшим бомбардиром команды является Алассан Плеа — 10 результативных ударов. Форвард принял участие во всех матчах текущего сезона Бундеслиги.

«Вольфсбург»

В Бундеслиге «Вольфсбург» идет на шестой позиции. Команда активно борется за участие в еврокубках, а также за возможное попадание в Лигу чемпионов.

Пока отставание от пятого «Байера» составляет всего один пункт. В последних шести матчах во всех турнирах «Волки» добыли только две победы.

«Волки» завершили борьбу в Кубке Германии, уступив на выезде «РБ Лейпциг» со счетом 0:1. В своем предущем поединке в рамках 22-го тура чемпионата подопечные Бруно Лаббадии разгромили «Майнц» — 3:0.

Лучшим бомбардиром команды является голландцец Ваутер Вегорст, в активе которого девять голов. Форвард является незаменимым лидером и провел на поле все матчи текущего сезона Бундеслиги.

Прогноз

В последний раз команды встречались в сентябре прошлого года на поле «Вольфсбурга», когда была зафиксирована ничья — 2:2. В Менхенгладбахе еще в апреле хозяева уверенно победили — 3:0.

«Вольфсбург» не всегда хорош даже на своем поле. Пример — поражение от «Байера» в январе со счетом 0:3. «Жеребята», в свою очередь, набрали хорошую форму, а неудача в игре с «Гертой» — просто осечка. Ждем, что в этот раз хозяева в равном поединке не останутся с нулем. Ставим на победу «Боруссии» М в один мяч или ничью за 1.95. 0