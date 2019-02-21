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    Продолжить ли «Виктория» удачно выступать в ЛЕ?

    «Динамо» Загреб — «Виктория» Плзень. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 21 февраля 2019 года

    Лига Европы Динамо Загреб
    Прогноз на «Динамо» Загреб — «Виктория» Плзень
    «Виктория» Плзень — «Динамо» Загреб
    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы хорватское «Динамо» 21 февраля на своем поле сыграет с чешской «Викторией». Начало встречи — в 20:55 по мск. Прогноз на «Динамо» Загреб — «Виктория» Плзень.
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    «Динамо» Загреб

    В первом поединке хорватский коллектив проиграл в Чехии со счетом 1:2. Динамовцы смогли забить первыми и выиграть первый тайм, но во второй половине игры они пропустили дважды.

    После этого поражения «синие» одержали крупную победу в игре чемпионата страны, переиграв на своем поле «Славен» (3:0).

    Это победа уже третья кряду с начала года в хорватском первенстве. До этого «Динамо» одолело «Рудеш» (7:2) и «Истру» (1:0).

    В хорватской национальной лиге команда Ненада Белица уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 14 баллов.

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    «Виктория» Плзень

    «Виктория» после окончания зимней паузы, провела три официальных поединка. Помимо победы в Лиге Европы над хорватами (2:1), также она провела два матча чемпионата Чехии.

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    Начали с ничейного результата с «Младой» (1:1), а накануне переиграли лидера чешского первенства «Славию» из Праги — 2:0.

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    Это викторией «красно-синие» сократили отставание от первого места на три очка, и увеличили отрыв от ближайшего преследователя на 11 пунктов.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Защитник Лукас Гейда, полузащитники Даниель Коларж и Ян Капиц, а также форвард Михаэл Крменчик из-за травм не сыграют в Хорватии.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяев. На их победу предлагают — 1.70.

    На победу гостей дают — 5.90, ничья оценена — в 3.80.

    Проход: «Динамо» Загреб — 1.84; «Виктории» Пльзень — 2.03.

    Чешская команда, которая попала в ЛЕ из ЛЧ, является более опытным еврокубковым бойцом. «Виктория» уже не раз преодолевала первую стадию плей-офф этого евротурнра, что не скажешь о их предстоящем противнике.

    Наш прогноз — проход «Виктории». 0

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    Прогноз на «Динамо» Загреб — «Виктория» Плзень. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
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