«Динамо» Загреб — «Виктория» Плзень. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 21 февраля 2019 года

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы хорватское «Динамо» 21 февраля на своем поле сыграет с чешской «Викторией». Начало встречи — в 20:55 по мск. Прогноз на «Динамо» Загреб — «Виктория» Плзень.

«Динамо» Загреб

В первом поединке хорватский коллектив проиграл в Чехии со счетом 1:2. Динамовцы смогли забить первыми и выиграть первый тайм, но во второй половине игры они пропустили дважды.

После этого поражения «синие» одержали крупную победу в игре чемпионата страны, переиграв на своем поле «Славен» (3:0).

Это победа уже третья кряду с начала года в хорватском первенстве. До этого «Динамо» одолело «Рудеш» (7:2) и «Истру» (1:0).

В хорватской национальной лиге команда Ненада Белица уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 14 баллов.

В лазарете команды находятся полузащитник Дамиан Кадзиор и нападающий Марио Гавранович.

«Виктория» Плзень

«Виктория» после окончания зимней паузы, провела три официальных поединка. Помимо победы в Лиге Европы над хорватами (2:1), также она провела два матча чемпионата Чехии.

Начали с ничейного результата с «Младой» (1:1), а накануне переиграли лидера чешского первенства «Славию» из Праги — 2:0.

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Это викторией «красно-синие» сократили отставание от первого места на три очка, и увеличили отрыв от ближайшего преследователя на 11 пунктов.

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Защитник Лукас Гейда, полузащитники Даниель Коларж и Ян Капиц, а также форвард Михаэл Крменчик из-за травм не сыграют в Хорватии.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяев. На их победу предлагают — 1.70.

На победу гостей дают — 5.90, ничья оценена — в 3.80.

Проход: «Динамо» Загреб — 1.84; «Виктории» Пльзень — 2.03.

Чешская команда, которая попала в ЛЕ из ЛЧ, является более опытным еврокубковым бойцом. «Виктория» уже не раз преодолевала первую стадию плей-офф этого евротурнра, что не скажешь о их предстоящем противнике.

Наш прогноз — проход «Виктории». 0