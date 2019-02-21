«Динамо» Загреб — «Виктория» Плзень. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 21 февраля 2019 года

«Динамо» Загреб
В первом поединке хорватский коллектив проиграл в Чехии со счетом 1:2. Динамовцы смогли забить первыми и выиграть первый тайм, но во второй половине игры они пропустили дважды.
После этого поражения «синие» одержали крупную победу в игре чемпионата страны, переиграв на своем поле «Славен» (3:0).
Это победа уже третья кряду с начала года в хорватском первенстве. До этого «Динамо» одолело «Рудеш» (7:2) и «Истру» (1:0).
В хорватской национальной лиге команда Ненада Белица уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 14 баллов.
В лазарете команды находятся полузащитник Дамиан Кадзиор и нападающий Марио Гавранович.
«Виктория» Плзень
«Виктория» после окончания зимней паузы, провела три официальных поединка. Помимо победы в Лиге Европы над хорватами (2:1), также она провела два матча чемпионата Чехии.
Начали с ничейного результата с «Младой» (1:1), а накануне переиграли лидера чешского первенства «Славию» из Праги — 2:0.
Это викторией «красно-синие» сократили отставание от первого места на три очка, и увеличили отрыв от ближайшего преследователя на 11 пунктов.
Календарь и таблица Лиги Европы
Защитник Лукас Гейда, полузащитники Даниель Коларж и Ян Капиц, а также форвард Михаэл Крменчик из-за травм не сыграют в Хорватии.
Прогноз
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяев. На их победу предлагают — 1.70.
На победу гостей дают — 5.90, ничья оценена — в 3.80.
Проход: «Динамо» Загреб — 1.84; «Виктории» Пльзень — 2.03.
Чешская команда, которая попала в ЛЕ из ЛЧ, является более опытным еврокубковым бойцом. «Виктория» уже не раз преодолевала первую стадию плей-офф этого евротурнра, что не скажешь о их предстоящем противнике.
Наш прогноз — проход «Виктории». 0