«Валенсия» — «Эспаньол». Прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании 17 февраля 2019 года

«Валенсия» не проигрывает уже шесть матчей

«Валенсия» не проигрывает уже шесть матчей Mundo Deportivo

В воскресенье, 17 февраля, «Валенсия» примет на своем поле «Эспаньол» в рамках 24-го тура испанской Примеры. Начало матча на стадионе «Месталья» — 18:15 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Эспаньол».

«Валенсия»

Перед плей-офф Лиги Европы у «Валенсии» была не слишком приятная серия — три предыдущие встречи команда завершила вничью. Правда, не стоит забывать о том, что в одной из этих встреч «Летучие мыши» отобрали очки у «Барселоны» — 2:2.

В двух других встречах левантийцы разошлись миром с «Бетисом» (2:2 на выезде в Кубке) и не смогли дома обыграть «Реал Сосьедад» (0:0). Но посреди недели наконец удалось одержать победу — над «Селтиком» (2:0) в первой встрече 1/16 финала ЛЕ в гостях.

Беспроигрышная серия подопечных Марселино Гарсии Тораля достигла шести матчей. В турнирной таблице чемпионата Испании коллектив располагается на восьмой строчке — после 23-х туров в активе у команды 31 очко.

«Эспаньол»

«Эспаньол» перед 24 туром Ла Лиги расположился с 28 очками на 15-й строке в турнирной таблице, опережая зону вылета на пять пунктов.

До прошлого тура «Попугаи» не знали радости победы в пяти встречах кряду (три в чемпионате и две в кубке страны). В этот период они свели вничью одну игру и в трех потерпели поражения.

В кубковом противостоянии футболисты Руби были выбиты «Бетисом». После домашних 1:1, в ответной игре клуб из Барселоны уступил по итогам дополнительного времени со счетом 1:3.

А в матчах Ла Лиги каталонцы в этом отрезке проиграли на выезде «Эйбару» (0:3), а также на своей арене — мадридскому «Реалу» — 2:4.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Валенсия» выиграет, и обе команды забьют за 3,70. 0