ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В случае отмены правила выездного гола команды Моуринью обещают забыть о голах в гостяхГолевое негостеприимство «Аризона» — «Коламбус»НХЛ. Три очка Кузнецова, две передачи Овечкина, гол Дадонова и 29 сэйвов Бобровского Россия — ФинляндияС нервяком и красивыми шайбами: Россия одолела финнов в Ярославле
  • 10:03
    • Названы составы сборной России на эстафеты на этапе КМ в Канаде
  • 09:49
    • Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ
  • 09:36
    • Трипл-дабл Леброна Джеймса принес «Лейкерс» победу над «Бостоном», «Портленд» победил «Сан-Антонио»
  • 08:07
    • Найдено тело Эмилиано Салы
  • 07:53
    • Экхофф выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Канаде, Васильева — 16-я
  • 00:54
    • Гол Черышева помог «Валенсии» спастись от поражения в первом полуфинальном матче Кубка Испании
  • 00:34
    • «Лацио» в Риме одолел «Эмполи»
    Все новости спорта

    Вернется ли «Интер» на победную стезю?

    «Парма» — «Интер». Прогноз и ставки на матч Серии А 9 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Парма Интер
    Прогноз на «Парма» — «Интер»
    «Интер» проиграл три предыдущих матча
    В матче 23-го тура чемпионата Италии «Парма» на своем поле примет «Интер». Поединок, который пройдет 9 февраля на стадионе «Эннио Тардини», начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Парма» — «Интер».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Парма»

    «Парма» перед 23 туром в Серии А занимает 12-ю позицию. «Крестоносцы» положили в свою копилку 29 баллов и отстает от шестой, еврокубковой строчки на шесть пунктов.

    В новом году футболисты Роберто Д’Аверсы провели три игры. В первом поединке они переиграли «Удинезе» (2:1) на выезде, а затем проиграли на своей арене СПАЛу (2:3).

    В предыдущем матче им удался сенсационный результат, когда они отобрали очки у «Ювентуса» (3:3) в гостях. На очереди — новый гранд кальчо, который, в отличие от предыдущего, испытывает не лучшие времена.

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    «Интер»

    «Интер» находится в неплохом турнирном положении. После 22 матчей команда занимает третье место в итальянском первенстве с 40 очками.

    «Лацио», располагающийся на четвертой строчке, отстает от «черно-синих» на два пункта, но при этом сыграл на один поединок больше. Отставание же от третьего «Наполи» составляет 11 баллов.

    Но самое главное — пугающая болельщиков клуба тенденция в четыре поединка кряду без побед во всех турнирах. Более того, в трех последних «нерадзурри» проиграли, из-за чего слухи о грядущей отставке наставника Лучано Спаллетти не утихают.

    Прогноз

    Букмекеры все-таки считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,00, а ничья — в 3,90.

    Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Кьево — Рома
  • Сегодня в 22:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Майнц — Байер
  • Сегодня в 22:30
    •  2.94
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Дижон — Марсель
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вальядолид — Вильярреал
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Завтра в 04:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Завтра в 14:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Хетафе — Сельта
  • Завтра в 15:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Завтра в 15:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Завтра в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Герта
  • Завтра в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Завтра в 17:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Завтра в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Арсенал
  • Завтра в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Завтра в 18:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Серхио Агуэро стал героем матча с «Арсеналом»
  • Агуэро — главная надежда «Ман Сити» в борьбе за титул
    • 18:58 04/02/2019     В случае отмены правила выездного гола команды Моуринью обещают забыть о голах в гостях
  • Голевое негостеприимство
    • Вчера в 06:29     До конца сезона осталось 13 матчей
  • Характер «Тоттенхэма», опыт «МанСити» и голод «Ливерпуля»
    • 05:41 06/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Парма» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25. В матче 23-го тура чемпионата Италии «Парма» на своем поле примет «Интер». Поединок, который пройдет 9 февраля на стадионе «Эннио Тардини», начнется в 22:30 по мск.
    Тоже интересно
    Игроки «Ман Сити» Футбол Снова на вершине. Как «Ман Сити» обыграл «Эвертон»«Горожане» одержали десятую победу в одиннадцати матчах Вчера в 14:360
  • 23:56
    • Полузащитник «Краснодара» перешел в «Сантос»
  • 23:49
    • Бе выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Канаде, Логинов — третий
  • 11:23
    • Капитаны сборных Матча звезд НБА провели первый обмен в истории
    «Барселона» избежала поражения Футбол «Реалу» и «Барсе» не нужен Кубок Испании. Они это доказалиНичья в минувшем поединке показала, что испанские гранды отодвинули Кубок Испании на второй план Вчера в 11:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ставка на гостей
  • 2.94
    •
  • 01:05
    • «Лион» одолел «Генгам» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции
  • 00:24
    • Логинов: Гонкой больше доволен, чем недоволен
  • 00:05
    • Третьяк: У нас в сборной растет отличный вратарь
    Неймар Футбол Наследник Месси и Роналду: Реализовал ли Неймар свой потенциал?Изучаем карьеру форварда ПСЖ, чтобы понять, сумел ли он достичь высот, которых от него ждали 06/02/2019 в 20:160
  • 22:14
    • Cборная России по буллитам одолела Финляндию на старте Шведских игр
  • 20:50
    • Мутко: Я наказан за то, что был министром, когда были большие нарушения
  • 19:50
    • Российские конькобежки завоевали бронзу ЧМ в командном спринте
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие