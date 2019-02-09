«Парма» — «Интер». Прогноз и ставки на матч Серии А 9 февраля 2019 года

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Парма» на своем поле примет «Интер». Поединок, который пройдет 9 февраля на стадионе «Эннио Тардини», начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Парма» — «Интер».

«Парма»

«Парма» перед 23 туром в Серии А занимает 12-ю позицию. «Крестоносцы» положили в свою копилку 29 баллов и отстает от шестой, еврокубковой строчки на шесть пунктов.

В новом году футболисты Роберто Д’Аверсы провели три игры. В первом поединке они переиграли «Удинезе» (2:1) на выезде, а затем проиграли на своей арене СПАЛу (2:3).

В предыдущем матче им удался сенсационный результат, когда они отобрали очки у «Ювентуса» (3:3) в гостях. На очереди — новый гранд кальчо, который, в отличие от предыдущего, испытывает не лучшие времена.

«Интер»

«Интер» находится в неплохом турнирном положении. После 22 матчей команда занимает третье место в итальянском первенстве с 40 очками.

«Лацио», располагающийся на четвертой строчке, отстает от «черно-синих» на два пункта, но при этом сыграл на один поединок больше. Отставание же от третьего «Наполи» составляет 11 баллов.

Но самое главное — пугающая болельщиков клуба тенденция в четыре поединка кряду без побед во всех турнирах. Более того, в трех последних «нерадзурри» проиграли, из-за чего слухи о грядущей отставке наставника Лучано Спаллетти не утихают.

Прогноз

Букмекеры все-таки считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,00, а ничья — в 3,90.

Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0