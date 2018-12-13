ПАОК — БАТЭ. Прогноз на Лигу Европы 13 декабря 2018 года

В четверг, 13 декабря, греческий ПАОК на своем поле примет борисовский БАТЭ в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы L, которая пройдет на арене «Тумба» в Салониках, начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на ПАОК — БАТЭ.

ПАОК

«Македонцы» также вылетели из последнего раунда квалификации Лиги чемпионов, проиграв дуэль «Бенфике» (1:1 в гостях и 1:4 дома).

Затем ПАОК неудачно стартовал в основной сетке Лиги Европы, несмотря на то, что проводил поединок в домашних стенах. Обидчиком коллектива из Салоник стал фаворит группы «Челси», победивший 1:0.

Зато выезд в гости к БАТЭ завершился разгромной победой со счетом 4:1 — три мяча греки забили еще до перерыва.

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Довольно неожиданным стал результат двухматчевого противостояния с венгерским «Види» — ПАОК проиграл 0:2 на своем поле и 0:1 на выезде. А вот разгром в Лондоне от «Челси» (0:4) совсем не удивил.

Перед заключительным туром ПАОК с 3 очками замыкает таблицу группы L, не имея шансов на выход из нее — у БАТЭ и «Види» по 6 очков и лучше дополнительные показатели.

После разгрома в Лондоне, ПАОК в рамках национального чемпионата обыграл «Ламию» (1:0) на выезде и «Лариссу» (2:1) дома, после чего с 35 продолжает лидировать в чемпионате Греции.

БАТЭ

В первом туре группового раунда Лиги Европы БАТЭ наносил визит венгерскому «Види», одержав победу со счетом 2:0.

Затем борисовчане довольно неожиданно были разгромлены ПАОКом (4:1) на своем поле и довольно ожидаемо проиграли оба матча с «Челси» — 1:3 в Лондоне и 0:1 дома.

Вторая встреча с «Види» принесла еще 3 очка и позволила обойти венгерский клуб, у которого в активе также 6 очков, по дополнительным показателям.

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Теперь белорусскому клубу нужно просто сыграть не хуже в последнем туре, чем «Види», которому предстоит встреча с «Челси».

После победы над венграми, БАТЭ в национальном чемпионате сыграл на выезде вничью с «Торпедо-Бела» (2:2), что не помешало ему продолжить лидировать в национальном первенстве.

Прогноз

Букмекеры считают ПАОК фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,70, тогда как на ничью — 3,65, а на успех ЦСКА — 5,50.

Борисовчане в последних матчах не слишком удачно выступают на выезде, вто время как ПАОК традиционно силен на «Тумбе». Греки постараются хлопнуть дверью напоследок и прогнозируем, что они как минимум не проиграют.

Можно ждать большого количества голов — ставим на «верх», интересны варианты ТБ 2,5 за 2,!5 и «обе забьют» за 2,10 0