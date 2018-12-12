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    «Аякс» будет бороться за первое место в группе E

    «Аякс» — «Бавария». Прогноз на матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов 12 декабря 2018 года

    Лига чемпионов Аякс Бавария Футбол Германии
    Прогноз на «Аякс» — «Бавария»
    «Аякс» доставит максимум проблем гостям из Мюнхена
    На стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме встретятся команды «Аякс» и «Бавария». Поединок 6 тура группового раунда Лиги чемпионов группы E начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Аякс» — «Бавария».
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    «Аякс»

    По результатам 5 матчей, сыгранных в группе E, «Аякс» занимает второе место с 11 очками. Отрыв от немецкой команды составляет всего 2 балла и в случае положительного результата у «амстердамцев» появится возможность выйти с группы с первой позиции. Однозначно хозяева попытаются не упустить этот шанс.

    По большому счету подопечные Эрика Тен Хага уже обеспечили себе прописку в плей-офф Лиги Чемпионов весной. Таким образом, уровень давления не высокий и поэтому можно будет попытаться сыграть в свой футбол, а также доставить «Баварии» максимум неудобств.

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    В своей группе хозяева ни разу не проигрывали — 3 победы и 2 ничьи. Два домашних матча «Аякс» выиграл, при этом не пропустил ни в одном из них. В общей сложности беспроигрышная серия команды из Амстердама в Лиге чемпионов длится уже 13 поединков кряду.

    Стоит также отметить, что в 4 последних матчах с участием «Аякса» забивалось не более двух голов. Теперь же амстердамский клуб может повести себя более расковано в связи с решением своих турнирных задач.

    Не помогут команде такие футболисты как Эйтинг, Велтман и Банде.

    «Бавария»

    «Мюнхенцы» являются лидерами в своей группы — 1 место и 13 очков в активе. Вряд ли Нико Ковач и его подопечные хотят отдать первую строчку. Вероятно, что именно этот фактор и станет главной мотивацией в предстоящем матче.

    На групповом этапе «Бавария» споткнулась лишь однажды и как раз в игре с «Аяксом». Остальные встречи немецкий клуб выиграл. Со своим соперником команда из Мюнхена чем-то похожа. Она тоже мало пропускает в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

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    Три последних поединка в ЛЧ «баварцы» выиграли. Также важно заметить один момент — гости забивают не менее двух мячей в 5 из 6 последних матчей этого еврокубка.

    В лазарете у «Баварии» находятся Хамес Родригес и Толиссо.

    Прогноз

    Предыдущий матч между этими командами завершился вничью со счетом 1-1. По ходу встречи «Аякс» не сильно уступал «Баварии» и даже совершил больше ударов в створ ворот. Немцы чуть больше контролировали мяч, но это не привело их к успеху.

    В этот раз «амстердамцы», скорее всего, покажут свой лучший футбол. Букмекеры считают «Баварию» фаворитом — 3,70 против 1,98 в пользу мюнхенского коллектива. Мы считаем, что все-таки в предстоящей встрече хозяева смогут как минимум не проиграть, поэтому исход «1X» за 1,88 может стать хорошим вариантом для ставки. 0

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    Прогноз на «Аякс» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88. На стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме встретятся команды «Аякс» и «Бавария». Поединок 6 тура группового раунда Лиги чемпионов группы E начнется в 23:00 по московскому времени.
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