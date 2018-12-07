«Леганес» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры 7 декабря 2018 года

В пятницу, 7 декабря, в рамках 15-го тура чемпионата Испании «Леганес» будет принимать на своем поле «Хетафе». Начало матча — в 23:00 по мск. Прогноз на «Леганес» — «Хетафе».

«Леганес»

Еще после 12 туров испанского первенства «Леганес» располагался в зоне вылета на 18-й строке. На тот момент коллектив заработал 10 очков, и только «Уэска» демонстрировала худшие результаты.

На тот момент у команды Маурисио Пеллегрино была 7-матчевая серия без побед во всех турнирах. Непосредственно же в Примере она не могла выиграть четыре игры кряду.

Все прогнозы на футбол

Тем не менее, начиная с 13-го тура Ла Лиги команда выиграла три поединка кряду, один из которых, правда, припал на ответную игру 1/8 финала Кубка Испании против «Райо Вальекано» (1:0). Благодаря таким выступлениям она не только вышла в четвертьфинал Копа дель Рей, но и выбралась из зоны вылета на 16-ю позицию.

«Хетафе»

Проиграв в первом туре нынешнего розыгрыша Ла Лиги «Реалу» (0:2), «Хетафе» быстро пришел в себя. В последующих трех турах команда не знала поражений, одержав две победы — над «Эйбаром» (2:0) и «Севильей» (2:0).

Тем не менее, на смену этой серии пришла череда матчей без выигрышей. После поражения от «Атлетико» (0:2) были ничьи против «Алавеса» (1:1) и «Сельты» (1:1), а также неудача в домашней игре с «Леванте» (0:1).

В дальнейшем эти горки для подопечных Хосе Бордаласа получили свое продолжение. Три победы, включая одну в Кубке Испании, сменились на ничью и поражение, после чего они вновь сыграли вничью и даже выиграли два матча кряду, что позволило подняться на восьмую строчку.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,62, тогда как успех гостей и ничья оцениваются в 3,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Леганес» выиграет, и обе команды забьют за 6,50. 0