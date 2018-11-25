«Атлетик» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 25 ноября 2018 года

В воскресенье, 25 ноября, в 13-м туре испанской Примеры «Атлетик» примет «Хетафе». Матч, который пройдет на стадионе «Сан Мамес Барриа», начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Атлетик» — «Хетафе».

«Атлетик»

«Атлетик» начал чемпионат с победы над «Леганесом» (2:1). Мало кто мог догадываться тогда, что это будет его единственной победой до сих пор.

Вслед за этим «Львы» сыграли вничью с «Уэской» (2:2), «Реалом» (1:1) и «Бетисом» (2:2). После этого баски и вовсе потерпели поражение у себя дома от «Вильярреала» (0:3), зато сумели увезти ничью после выезда к «Барселоне» (1:1), которой смогли забить один мяч.

Но этот неплохой результат не помог подопечным Эдуардо Бериссо избежать поражения в дерби от «Реал Сосьедада» (1:3), тогда как визиты к «Эйбару» (1:1), «Райо Вальекано» (1:1) и прием «Валенсии» (0:0) закончились вничью. И все же набор очков на этом закончился — поражения от «Эспаньола» (0:1) и «Атлетико» (2:3) в гостях приблизили команду к зоне вылета на расстояние лишь одного пункта в разнице мячей.

«Хетафе»

Проиграв в первом туре нынешнего розыгрыша Ла Лиги «Реалу» (0:2), «Хетафе» быстро пришел в себя. В последующих трех турах команда не знала поражений, одержав две победы — над «Эйбаром» (2:0) и «Севильей» (2:0).

Тем не менее, на смену этой серии пришла череда матчей без выигрышей. После поражения от «Атлетико» (0:2) были ничьи против «Алавеса» (1:1) и «Сельты» (1:1), а также неудача в домашней игре с «Леванте» (0:1).

В дальнейшем эти горки для подопечных Хосе Бордаласа получили свое продолжение. Три победы, включая одну в Кубке Испании, сменились на ничью и поражение, что опустило коллектив на 11-е место в таблице.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех гостей оценивается в 3,75, а ничья — в 3,25.

Рекомендуем ставить на то, что каждая команда исполнит больше одного углового в каждом тайме за 5,00. 0