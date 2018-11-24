ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЗлатан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США «Металлург» Мг — «Ак Барс»КХЛ. «Ак Барс» выиграл у «Магнитки», СКА разгромил «Северсталь» Александр ГеоргиевНХЛ. Первый шат-аут Георгиева, три очка Кучерова и передача Овечкина
  • 08:00
    • УЕФА назвал победителей Fair Play сезона-2017/18
  • 15:31
    • Мутко вновь покинет пост главы РФС
  • 00:55
    • IFAB предложил внести ряд изменений в правила футбола
  • 00:23
    • Блаттер требует провести расследование в отношении Инфантино
  • 22:06
    • СКА одержал пятую победу подряд
  • 20:36
    • Шикунов: Глушаков был бы нужен «Крыльям»
  • 16:27
    • СМИ: Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»
    Все новости спорта

    Как перерыв повлиял на машину «Ювентуса»?

    «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 24 ноября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Ювентус СПАЛ
    Прогноз на «Ювентус» — «Рома»
    Роналду отдыхал во время международной паузы
    В субботу, 24 ноября, в 13-м туре итальянской Серии А сыграют «Ювентус» и СПАЛ. Матч, который пройдет на «Альянц Стэдиум», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Рома».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ювентус»

    «Ювентус» феноменально выступает на старте сезона. Подопечные Массимилиано Аллегри выиграли 14 из 16-ти стартовых матчей сезона, посему ближайшему сопернику остается надеяться только на то, что международная пауза могла как-то сбить эту суперформу команды.

    «Старая Синьора» уверенно лидирует в чемпионате Италии, где после 12-го тура опережает ближайших преследователей на шесть очков. Наряду с «Наполи» она забила больше всех в Серии А, а ее оборона занимает единоличное первое место по надежности.

    Все складывалось идеально для туринского гранда и в Лиге чемпионов, где он набрал максимальное количество очков в трех турах, забил шесть голов, не пропустил ни одного, и, понятное дело, уверенно занимал в группе Н первое место. Но в четвертом поединке стадии клуб уступил дома «МЮ» (1:2) и ухудшил свои показатели, хотя и остался лидером квартета.

    СПАЛ

    Старт нового сезона подтвердил, что СПАЛ имеет лучшие шансы на спасение в элите, нежели конкуренты. Коллектив выиграл четыре матча из первых пяти, включая поединок Кубка Италии.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    Увы для подопечных Леонардо Сепличи, затем пришла неудачная серия из четырех поражений кряду. Не подвернуться большей опасности попасть в зону вылета команде удалось благодаря победе над «Ромой» (2:0) в гостях в девятом туре.

  • Окольцованный Роналду
  • Все подробности о скорой свадьбе звездного нападающего «Ювентуса»
  • 16/11/2018

    • Тем не менее, разгромные поражения в домашних стенах от «Фрозиноне» (0:3) и на выезде от «Лацио» (1:4) все равно не позволяет СПАЛу и его болельщиками перевести дух. Тем более, что в предыдущем туре на своем поле клуб не сумел победить конкурента «Кальяри» (2:2), после чего занимает 15-е место в четырех очках от пугающей 18-й строчки.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,14, тогда как успех гостей оценивается в 23,00, а ничья — в 7,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и свежий после паузы Криштиану Роналду забьет первый мяч за 3,60. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Сегодня в 21:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Сегодня в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Леганес — Алавес
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Чикаго
  • Завтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Томь
  • Завтра в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Динамо — Енисей
  • Завтра в 14:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал
  • Завтра в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Уфа
  • Завтра в 16:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Удинезе — Рома
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бавария — Фортуна
  • Завтра в 17:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Завтра в 18:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Ван Дейк стал главным героем матча
  • Нидерланды щелкнули по носу Германию и Францию
    • 18:53 20/11/2018     Александр Зверев
  • Итоговый турнир АТР. Космос Зверева и крах фаворита
    • 21:25 19/11/2018     Англия стремительно прогрессирует
  • Заматеревшая Англия не испортила год Хорватии
    • 17:30 19/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Ювентус» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.60. В субботу, 24 ноября, в 13-м туре итальянской Серии А сыграют «Ювентус» и СПАЛ. Матч, который пройдет на «Альянц Стэдиум», начнется в 20:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Игроки сборной Нидерландов Футбол Лига наций. Кто куда и что дальше?Подводим итоги первого в истории группового этапа Лиги наций 21/11/2018 в 15:120
  • 00:39
    • «Ливерпуль» продлил контракт с нападающим
  • 00:07
    • Шикунов: С увольнением Тихонова терпели до последнего
  • 23:54
    • Витоло: Месси был бы лучшим даже без одной ноги
    Александер Чеферин и Андреа Аньелли Футбол Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?Главные подробности совместной пресс-конференции Чеферина и Аньелли 21/11/2018 в 19:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. СКА не отпустит в отрыв ЦСКА
  • 3.70
    •
  • 22:53
    • СМИ: «Реал» претендует на форварда «МЮ»
  • 22:38
    • Эмери назвал главную задачу «Арсенала» на сезон
  • 22:24
    • Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион Андиев
    Игроки ЦСКА Хоккей КХЛ. «Амур» обыграл «Спартак», ЦСКА взял верх над «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 ноября 21/11/2018 в 23:070
  • 21:53
    • Локтионов принес «Локомотиву» победу над московским «Динамо»
  • 21:36
    • Луис Адриано: Кононов поставил задачу биться за чемпионство
  • 20:04
    • «Трактор» выиграл у «Нефтехимика»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие