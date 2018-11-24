«Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 24 ноября 2018 года

В субботу, 24 ноября, в 13-м туре итальянской Серии А сыграют «Ювентус» и СПАЛ. Матч, который пройдет на «Альянц Стэдиум», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Рома».

«Ювентус»

«Ювентус» феноменально выступает на старте сезона. Подопечные Массимилиано Аллегри выиграли 14 из 16-ти стартовых матчей сезона, посему ближайшему сопернику остается надеяться только на то, что международная пауза могла как-то сбить эту суперформу команды.

«Старая Синьора» уверенно лидирует в чемпионате Италии, где после 12-го тура опережает ближайших преследователей на шесть очков. Наряду с «Наполи» она забила больше всех в Серии А, а ее оборона занимает единоличное первое место по надежности.

Все складывалось идеально для туринского гранда и в Лиге чемпионов, где он набрал максимальное количество очков в трех турах, забил шесть голов, не пропустил ни одного, и, понятное дело, уверенно занимал в группе Н первое место. Но в четвертом поединке стадии клуб уступил дома «МЮ» (1:2) и ухудшил свои показатели, хотя и остался лидером квартета.

СПАЛ

Старт нового сезона подтвердил, что СПАЛ имеет лучшие шансы на спасение в элите, нежели конкуренты. Коллектив выиграл четыре матча из первых пяти, включая поединок Кубка Италии.

Увы для подопечных Леонардо Сепличи, затем пришла неудачная серия из четырех поражений кряду. Не подвернуться большей опасности попасть в зону вылета команде удалось благодаря победе над «Ромой» (2:0) в гостях в девятом туре.

Тем не менее, разгромные поражения в домашних стенах от «Фрозиноне» (0:3) и на выезде от «Лацио» (1:4) все равно не позволяет СПАЛу и его болельщиками перевести дух. Тем более, что в предыдущем туре на своем поле клуб не сумел победить конкурента «Кальяри» (2:2), после чего занимает 15-е место в четырех очках от пугающей 18-й строчки.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,14, тогда как успех гостей оценивается в 23,00, а ничья — в 7,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и свежий после паузы Криштиану Роналду забьет первый мяч за 3,60. 0