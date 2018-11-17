Сербия — Черногория. Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги наций УЕФА 17 ноября 2018 года

В рамках 5-го тура Лиги наций сборная Сербии примет на своем поле сборную Черногории 17 ноября. Начало матча — в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Сербия — Черногория.

Сербия

У команды Младена Крстаича всего лишь одно очко преимущества перед сегодняшним соперником, который занимает вторую строчку в группе 4.

Но главное преимущество даже не в разнице очков, а в менталитете. Ведь сборная Сербии еще не проигрывала: два раза победила и дважды сыграла вничью. Такие результаты дают больше веры в себя, а она очень пригодится на финише группового этапа.

В прошлом матче «белые орлы» откатали «нулевку» в Бухаресте против местной сборной Румынии. В самой концовке первого тайма «мадьяры» получили удаление и пенальти в свои ворота, но Тадич не воспользовался шансом открыть счет.

По самой игре, у сербов было огромное преимущество по моментам (16-6), но толку было очень и очень мало — всего три попадания в створ.

Черногория

У «горцев» в пассиве имеется одно поражение и как раз от сербов. Есть, что вспомнить, так сказать… Прогнозируем дикую заряженность подопечных Любиши Тумбаковича, ведь в составе соперника есть серьезные потери.

Как, в прочем, и в составе самой Черногории. Так, игру по разным причинам пропустят Зверотич, Йоветич, Савич и другие топовые для страны футболисты.

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В последнем поединке Лиги наций против сборной Литвы «храбрые соколы» практически не имели игрового преимущества (55% владения, 15-16 по ударам в пользу соперника), но просто более бережливо отнеслись ко своим моментам и выиграли 4:1.

Прогноз

В первом личном поединке сборная Сербии на выезде одолела «горцев» со счетом 2:0. Особенно печально для тогдашних хозяев выдался первый тайм, когда они пропустили гол, а сами нанесли всего один удар, и тот — мимо.

По итогу «орлы» имели в два раза больше моментов, чем «соколы» (12-6). В этот раз оба коллектива серьезно ослаблены травмами ведущих игроков, поэтому считаем, что на первый план выйдет мотивация и заряженность на результат.

У Черногории мы усматриваем ее больше, так что ставим на «Ф2 (+1,5)» за 1,67. 0