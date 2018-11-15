Казахстан — Латвия. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2018 года

В пятом туре группового этапа Лиги наций в Лиге D встретятся сборные Казахстана и Латвии. Матч пройдет на «Астана Арене» 15 ноября. Начало — в 18:00 мск. Прогноз на Казахстан — Латвия.

Сборная Казахстана

Сборная Казахстана после четырех туров набрала в Лиге наций 5 очков и располагается на втором месте в своей группе. Правда, от сборной Грузии подопечные Станимира Стойлова безнадежно отстали — отрыв составляет 7 очков. Догнать лидера и побороться за повышение в классе казахстанцы уже не смогут ни при каких условиях.

Грузинской сборной Казахстан проиграл еще в первом туре — дома со счетом 0:2. Далее «ястребы» дважды сыграли вничью, причем оба раза со счетом 1:1 (на выезде против Андорры и Латвии). А в четвертом туре казахстанцы на своем поле разбили Андорру со счетом 4:0, одержав первую победу в турнире.

Стоит отметить, что товарищеские матчи казахстанская сборная в последнее время не играла. Предыдущий спарринг команда провела еще до старта в Лиге наций — 5 июня со счетом 3:0 был разгромлен Азербайджан.

Сборная Латвии

Сборная Латвии также в последнее время обходится без товарищеских матчей. Причем, как и Казахстан, латыши свой предыдущий спарринг провели против Азербайджана — 9 июня они уступили со счетом 1:3.

В Лиге наций дела у Латвии идут плохо. В четырех матчах подопечные финна Миксу Паателайнена, который возглавил латвийскую сборную в мае, набрали лишь 2 очка — столько же, сколько и Андорра. В турнирной таблице Латвия располагается на третьем месте, опережая андоррцев лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Все прогнозы на футбол

По ходу турнира Латвия на своем поле сыграла вничью с Андоррой (0:0), дважды проиграла Грузии (0:1 и 0:3), а также разошлась миром с Казахстаном (1:1).

Один гол в четырех матчах — мягко говоря, не лучший результат. Положительным моментом в этой ситуации может быть только то, что этот гол латыши забили в ворота казахстанцев.

Прогноз

Победа Казахстана в этом матче оценивается коэффициентом 1,61, ничья — 3,82, а успех латвийской сборной — 6,00.

Казахстан наверняка хочет завершить турнира на втором месте в группе и благодаря победе над Латвией может застолбить за собой вторую строчку досрочно. При этом поединок вряд ли будет результативным — Казахстан много забивал только Андорре, а Латвия и вовсе отличилась лишь раз в четырех матчах.

Наш прогноз на матч — победа Казахстана и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 2,05. 0