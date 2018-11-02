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    «Эмполи» не удастся забить в Неаполе

    «Наполи» — «Эмполи». Прогноз и ставки на чемпионат Италии 2 ноября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Наполи Эмполи
    Прогноз на «Наполи» — «Эмполи»
    «Наполи» — «Эмполи»
    В пятницу, 2 ноября, в матче 11-го тура Серии А «Наполи» на своем поле сыграет с «Эмполи». Начало встречи — в 22:30 по Москве. Прогноз на «Наполи» — «Эмполи».
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    «Наполи»

    «Партенопейцы», выступающие под руководством Карло Анчелотти, в этом сезоне потерпели всего два поражения — последнее в конце сентября, в принципиальном матче с «Ювентусом» (1:3).

    В октябре «Наполи» на своем поле победил «Ливерпуль» 91:0) в рамках Лиги чемпионов, после чего в Серии А победил «Сассуоло» (2:0) дома и «Удинезе» (3:0) в гостях.

    Матч с ПСЖ в Лиге чемпионов завершился выездной ничьей 2:2 — итальянский клуб упустил победу на последних минутах.

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    • А в последнем матче уже сам «Наполи» ушел от поражения в домашнем матче чемпионата Италии с «Ромой» (1:1), сравняв счет на последних минутах.

    После 10 туров «Наполи» с 22 очками занимает третье место в таблице Серии А. Разница мячей 19-11. Лучший бомбардир с 6 голами и 1 пасом — Лоренцо Инсинье. Еще 4 гола и 2 ассиста у Дриса Мертенса.

    Матч из-за травмы пропустит нападающий Симоне Верди.

    «Эмполи»

    «Синие» в 10 турах набрали всего 6 очков и болтаются на дне таблицы — на 18-м месте. Разница мячей 9-15, лучший бомбардир с 4 голами — Франческо Капуто.

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    Единственную победу подопечные Аурелио Андреаццоли одержали еще в августе, в стартовом матче нового сезона Серии А, выдав затем девятиматчевую безвыигрышную серию с 6 поражениями.

    В конце сентября «Эмполи» на выезде уступил «Парме» (0:1), затем на своем поле проиграл «Роме» (0:2).

    В 9-м туре «синие» устроили веселую гостевую перестрелку с соседом по дну таблицы «Фрозиноне» — матч завершился со счетом 3:3, по хожу встречи гостям дважды приходилось отыгрываться.

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    В последней встрече «Эмполи» дома принимал «Ювентус» и даже открыл счет в матче, но дубль Роналду принес победу туринцам — 1:2.

    В прошлом сезоне «Эмполи» дважды проиграл наполи — на своем поле навязав борьбу — 2:3, а на выезде всухую — 0:2.

    Последний раз «Эмполи» побеждал «Наполи» на своем поле еще в сезоне 2014/14, а три очка из Неаполя «синие» увозили домой в сезоне 2007/08.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Наполи» фаворитом матча. На победу хозяев дается коэффициент 1,25 тогда как на ничью — 5,75, а на успех «Эмполи» — 10,00.

    Хоть какие-то шансы у «Эмполи» были бы, играй команда на своем поле, но выезд в Неаполь не сулит ничего, кроме поражения. Прогнозируем, что гостям даже не удастся отличиться — «Обе забьют — нет» за 1,80

    Неаполитанцы не стесняются много забивать аутсайдерам, так что можно ставить на «верх». Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,50 и «2-3 гола в матче» за 2,05. 0

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    Прогноз на «Наполи» — «Эмполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В пятницу, 2 ноября, в матче 11-го тура Серии А «Наполи» на своем поле сыграет с «Эмполи». Начало встречи — в 22:30 по Москве.
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