«Урал» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки на матч Кубка России 31 октября 2018 года

В рамках 1/8 финала Кубка России «Урал» на своем поле примет «Нижний Новгород» 31 октября. Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Нижний Новгород».

«Урал»

На стадии 1/16 финала клуб из Екатеринбурга прошел нижнекамский «Нефтехимик», который представляет третий по силе дивизион. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу старших по классу.

После той победы в Кубке «шмели» успели провести четыре игры в чемпионате России. Одержали победу над тульским «Арсеналом» (2:1), затем проиграли в Казани «Рубину» (0:1).

Последние две игры в российском первенстве закончились ничейными результатами. С одинаковым результатом 1:1 сыграли на своей арене с «Крыльями Советами» и «Уфой».

Календарь и таблица РПЛ

«Урал» расположился на 12 месте в турнирной таблице, заработав в 12 играх 13 баллов и опережает зону переходных матчей на два пункта.

«Нижний Новгород»

Команда из Нижнего Новгорода в этом розыгрыше Кубка России прошла уже два этапа. Сначала выбила второлиговый «Челябинск» (1:0), а 1/16 финала одолела премерлиговую «Уфу» (0:0 — основное и дополнительное время) в серии послематчевых пенальти.

Проиграв в прошлом туре ФНЛ «СКА-Хабаровску» со счетом 0:1 на своем поле, «Нижний Новгород» таким образом прервал свою серию без поражений, которая на тот момент составляла шесть матчей кряду.

В этом отрезке подопечные Дмитрия Черышева одержали четыре победы при двух ничьих. В этих матчах они забили шесть мячей, а пропустили всего лишь один.

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После первого круга розыгрыша первой лиги «бело-голубые» занимают пятую позицию, заработав в 19 поединках 32 очка и уступает четвертой строке только по дополнительным показателям.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу в основное время предлагают — 1.70.

На победу гостей в основное время дают — 5.60, ничья в основное время оценена — в 3.50.

Обе команды не особо блещут результативным футболом. Гости в среднем забивают один мяч за игру, а пропускают 0,65. Хозяева также имеют такую же среднюю результативность, правда пропускают больше — 1,5, но они играют дивизионом выше. Прогнозируем невысокую результативность в предстоящем матче. 0