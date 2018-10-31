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    Много голов в Екатеринбурге не будет

    «Урал» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки на матч Кубка России 31 октября 2018 года

    Кубок России Футбол России Урал Нижний Новгород
    Прогноз на «Урал» — «Нижний Новгород»
    Футболисты «Урала»
    В рамках 1/8 финала Кубка России «Урал» на своем поле примет «Нижний Новгород» 31 октября. Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Нижний Новгород».
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    «Урал»

    На стадии 1/16 финала клуб из Екатеринбурга прошел нижнекамский «Нефтехимик», который представляет третий по силе дивизион. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу старших по классу.

    После той победы в Кубке «шмели» успели провести четыре игры в чемпионате России. Одержали победу над тульским «Арсеналом» (2:1), затем проиграли в Казани «Рубину» (0:1).

    Последние две игры в российском первенстве закончились ничейными результатами. С одинаковым результатом 1:1 сыграли на своей арене с «Крыльями Советами» и «Уфой».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Урал» расположился на 12 месте в турнирной таблице, заработав в 12 играх 13 баллов и опережает зону переходных матчей на два пункта.

    «Нижний Новгород»

    Команда из Нижнего Новгорода в этом розыгрыше Кубка России прошла уже два этапа. Сначала выбила второлиговый «Челябинск» (1:0), а 1/16 финала одолела премерлиговую «Уфу» (0:0 — основное и дополнительное время) в серии послематчевых пенальти.

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    Проиграв в прошлом туре ФНЛ «СКА-Хабаровску» со счетом 0:1 на своем поле, «Нижний Новгород» таким образом прервал свою серию без поражений, которая на тот момент составляла шесть матчей кряду.

    В этом отрезке подопечные Дмитрия Черышева одержали четыре победы при двух ничьих. В этих матчах они забили шесть мячей, а пропустили всего лишь один.

    Все прогнозы на футбол

    После первого круга розыгрыша первой лиги «бело-голубые» занимают пятую позицию, заработав в 19 поединках 32 очка и уступает четвертой строке только по дополнительным показателям.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу в основное время предлагают — 1.70.

    На победу гостей в основное время дают — 5.60, ничья в основное время оценена — в 3.50.

    Обе команды не особо блещут результативным футболом. Гости в среднем забивают один мяч за игру, а пропускают 0,65. Хозяева также имеют такую же среднюю результативность, правда пропускают больше — 1,5, но они играют дивизионом выше. Прогнозируем невысокую результативность в предстоящем матче. 0

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    Прогноз на «Урал» — «Нижний Новгород». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94. В рамках 1/8 финала Кубка России «Урал» на своем поле примет «Нижний Новгород» 31 октября. Игра начнется в 16:00 по мск.
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