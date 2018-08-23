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    «Заря» — «РБ Лейпциг». Прогноз Лигу Европы 23 августа 2018 года

    Лига Европы Заря Футбол Украины Футбол Германии
    Прогноз на «Заря» — «РБ Лейпциг»
    Юрий Вернидуб
    23 августа луганская «Заря» примет на стадионе «Славутич-Арена» немецкий «РБ Лейпциг» в рамках первого противостояния квалификации ЛЕ. Начало назначено на 21:30 по Москве. Прогноз на «Заря» — «РБ Лейпциг».
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    «Заря»

    «Заря» начала поход за местом в групповом этапе ЛЕ с третьего раунда. В нем луганчане сразу сотворили мини-сенсацию — прошли португальскую «Брагу».

    В первом матче на условно своем стадионе (матч проходил в Запорожье) команда Юрия Вернидуба смогла отстоять нулевку в первом тайме, но пропустила в середине второго. Правда, уже через три минуты Караваев отыграл досадное упущение обороны и восстановил паритет.

    В ответной встрече в Португалии голы тоже начались во второй половине, и снова украинцев спас Караваев. Его гол на 83-й минуте стал вторым для «Зари», что означало проход в следующий раунд по дополнительным показателям.

    «РБ Лейпциг»

    Немцы стартовали со второго раунда, где совсем не испытали проблем со швейцарским «Хеккеном» (4:0; 1:1). Ответная ничья не должна вводить в заблуждение — все это исключительно задумка главного тренера «быков» Ральфа Рангника.

    Кто сомневается, пусть взглянет на статистику матча. В Германии «РБ Лейпциг» нанес 14 ударов, а сопернику позволил всего два. Тем более, что создал все условия для его промахов. В Швеции хозяева смогли забить ответный гол только на 85-й минуте.

    Подтверждают тактическую догадку и матчи третьего раунда квалификации. Опять же — на своем поле против «Крайовы» «быки» 23 раза стреляли по воротам румынов, тогда как в ответ получили всего два попадания по своей рамке. Итог первой встречи — 3:1.

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    Во втором матче мы снова видим стандартные 14 ударов от немецкого клуба, соперник снова сравнивает счет только на 85-й минуте, а конечный результат опять 1:1.

    Прогноз

    Букмекеры всегда знают немного больше игроков. А в этом случае так и вовсе все лежит на поверхности. Тем не менее «низовой» тотал удивительно высоко оценивается буками — в пределах 2,10-2,20.

    Есть одна интересная деталь. В украинской Премьер-лиге соперники «Зари» на ее поле реализовывают 11,8% своих моментов. Это достаточно высокий показатель. «РБ Лейпциг» уж точно повыше уровнем почти всех украинских команд.

    Однако Вренидуб зарекомендовал себя как отличный мотиватор. Поэтому предлагаем рискнуть и поставить на «1 тайм: ИТ2 ровно 1 гол» за 2,40. 0

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    Прогноз на «Заря» — «РБ Лейпциг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40. 23 августа луганская «Заря» примет на стадионе «Славутич-Арена» немецкий «РБ Лейпциг» в рамках первого противостояния квалификации ЛЕ. Начало назначено на 21:30 по Москве.
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