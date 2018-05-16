«Коло-Коло» — «Боливар». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 16 мая

«Коло-Коло»

После 4-х поединков, проведенных «вождями» в рамках групповой стадии КЛ, они смогли заработать 4-е очка. И на данный момент занимают 3-е место в своем квартете и отстают от предстоящего соперника на один балл.

В первом круге группового этапа чилийцы заработали только один пункт, сыграв на выезде с «Боливаром» — 1:1. Еще в 2-х поединках «Коло-Коло» проиграл. В первом туре на своей арене уступил колумбийскому «Атлетико Насиональ» (0:1), а в 3-м туре дома был бит эквадорским «Дельфином» (0:2).

Начали 2-й круг подопечные Пабло Геде с победы, добытой в Эквадоре над «Дельфином» со счетом 2:1.

В чемпионате Чили «белые» после 13-ти матчей занимают 5-е место, имея в своем активе 24-е балла. И за 2-е тура до окончания чилийского первенства уступают лидеру — 8-мь пунктов. На внутренней арене «Коло-Коло» имеет 6-матчевую серию без поражений.

«Боливар»

Клуб из Ла-Паса в этом розыгрыше КЛ смог добыть 5-ть очков, которые позволяют боливийцам на данный момент занимать 2-е место в своем квартете.

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Стартовал «Боливар» на групповом этапе КЛ с 2-х ничьих подряд. В 1-м туре поделил очки с «Дельфином» (1:1) в гостях. Затем на своем поле расписал мировую с предстоящим соперником — 1:1.

Завершила первый круг «академия» победой на родной арене над «Атлетико Насиональ» со счетом 1:0. В ответной игре колумбийцы взяли реванш — 4:1.

1,78победа «Коло-Коло» с форой (-1)

В регулярном первенстве Боливии «Боливар» занял 2-е место в своей группе и прошел в финальную стадию соревнований. В 1/4 финала «деканы» в 2-х играх обыграли «Насьонал Потоси» (2:1 и 1:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Коло-Коло» — 1,51, победа «Боливара» — 7,80, ничья – 4,20.

Чилийцам, чтобы подняться на 2-ю строку необходимо обыгрывать своего предстоящего соперника, который на выезде очень редко когда может разжиться очками.

«Коло-Коло» просто обязан на своем поле брать 3-и балла, поэтому в этой игре мы рекомендуем поставить на победу хозяев с форой (-1) за 1,78.

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