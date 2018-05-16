ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Смогут ли «вожди» отвоевать второе место?

    «Коло-Коло» — «Боливар». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 16 мая

    Латинская Америка
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Эстебан Паредес
    Эстебан Паредес
    cnnchile.com
    В среду, 16 мая, в 5-м туре группового этапа Кубка Либертадорес чилийский «Коло-Коло» на своем поле примет боливийский «Боливар». Поединок начнется в 03:30 по мск. Прогноз на «Коло-Коло» — «Боливар».

    «Коло-Коло»

    После 4-х поединков, проведенных «вождями» в рамках групповой стадии КЛ, они смогли заработать 4-е очка. И на данный момент занимают 3-е место в своем квартете и отстают от предстоящего соперника на один балл.

    В первом круге группового этапа чилийцы заработали только один пункт, сыграв на выезде с «Боливаром» — 1:1. Еще в 2-х поединках «Коло-Коло» проиграл. В первом туре на своей арене уступил колумбийскому «Атлетико Насиональ» (0:1), а в 3-м туре дома был бит эквадорским «Дельфином» (0:2).

    Начали 2-й круг подопечные Пабло Геде с победы, добытой в Эквадоре над «Дельфином» со счетом 2:1.

    Ближайшие события

    В чемпионате Чили «белые» после 13-ти матчей занимают 5-е место, имея в своем активе 24-е балла. И за 2-е тура до окончания чилийского первенства уступают лидеру — 8-мь пунктов. На внутренней арене «Коло-Коло» имеет 6-матчевую серию без поражений.

    «Боливар»

    Клуб из Ла-Паса в этом розыгрыше КЛ смог добыть 5-ть очков, которые позволяют боливийцам на данный момент занимать 2-е место в своем квартете.

    Все прогнозы на футбол

    Стартовал «Боливар» на групповом этапе КЛ с 2-х ничьих подряд. В 1-м туре поделил очки с «Дельфином» (1:1) в гостях. Затем на своем поле расписал мировую с предстоящим соперником — 1:1.

    Завершила первый круг «академия» победой на родной арене над «Атлетико Насиональ» со счетом 1:0. В ответной игре колумбийцы взяли реванш — 4:1.

    1,78победа «Коло-Коло» с форой (-1)

    В регулярном первенстве Боливии «Боливар» занял 2-е место в своей группе и прошел в финальную стадию соревнований. В 1/4 финала «деканы» в 2-х играх обыграли «Насьонал Потоси» (2:1 и 1:0).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Коло-Коло» — 1,51, победа «Боливара» — 7,80, ничья – 4,20.

    Чилийцам, чтобы подняться на 2-ю строку необходимо обыгрывать своего предстоящего соперника, который на выезде очень редко когда может разжиться очками.

    «Коло-Коло» просто обязан на своем поле брать 3-и балла, поэтому в этой игре мы рекомендуем поставить на победу хозяев с форой (-1) за 1,78.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен

    Сделать ставку
    «Гремио» решит все вопросы с выходом в следующий раунд «Монагас СК» — «Гремио». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 16 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Фулхэм» приблизится к выходу в АПЛ
  • 4,25
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромБронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИ
    Комментарии
    Подробный разбор
  • На улице ЦСКА заслуженный праздник
  • Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы
    •
  • Карасев провалил матч, а «Спартак» провалил сезон
  • Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в столичном дерби заключительного тура РФПЛ
    •
  • Загадочный «Ротор», герой-дебютант и второй шанс «Оренбурга»
  • СМИ – об итогах ФНЛ сезона 2017/18.
    •
  • Время вышло. Эпоха «динозавров» ушла в прошлое
  • «Гамбург» впервые за 55 лет покидает Бундеслигу
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов