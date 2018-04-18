«Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 18 апреля

«Зенит»

Петербургский «Зенит» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 45 очков.

«Сине-бело-голубые» имеют равное количество баллов с ЦСКА, вместе с которым они отстают от «Краснодара» на два очка.

Этой весной команда Роберто Манчини одержала всего две победы, когда обыграла «Уфу» (2:1) и «Анжи» (1:0). Кроме того, она разошлась миром с «Амкаром» (0:0) и «Ростовом» (0:0), а также проиграла «Краснодару» (1:2).

В лазарете «Зенита» находятся форвард Александр Кокорин и защитник Эммануэль Маммана.

«Динамо»

Московское «Динамо» расположилось на 11-й строчке в турнирной таблице российского первенства. В 25 сыгранных матчах столичная команда набрала 30 очков.

«Бело-голубые» находятся всего в двух баллах от зоны переходных матчей, что заставляет их играть максимально сконцентрировано на финише сезона.

Весеннюю часть чемпионата России подопечные Дмитрия Хохлова начали с ничьих против «Уфы» (1:1) и «Краснодара» (0:0), за которыми последовали победы над «Арсеналом» (2:1) и ЦСКА (2:1).

И лишь накануне «Динамо» на своем поле потерпел крупное поражение от лидера РФПЛ «Локомотива» (0:4).

У москвичей после травмы колена восстанавливается Антон Терехов.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Зенита» — 1,42, победа «Динамо» — 7,60, ничья – 4,60.

1,86Тотал голов меньше 2,5

Очевидно, что «сине-бело-голубым» нужны очки для продолжения борьбы за Лигу чемпионов, однако и команда Дмитрия Хохлова не может сейчас играть спустя рукава.

Москвичи недавно крупно проиграли «Локомотиву», но по игре не скажешь, что они сильно уступили сопернику. Просто «бело-голубых» подвел их изначальный настрой на атакующие действия.

В этот раз, как нам кажется, «Динамо» сделает выводы и сыграет надежнее в обороне, что должно создать проблемы «Зениту». Наша ставка – «тотал голов меньше 2,5» за 1,86.

1,64Победа «Динамо» с форой +1,5

Также интересным кажется вариант со ставкой на «победу "Динамо" с форой +1,5» за 1,64, тем более что этой весной питерцы ни у кого не выигрывали с разницей в два мяча и больше.

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