«Валенсия» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу 18 апреля

«Валенсия»

Стоило команде Марселино Гарсии Тораля выйти на победную стезю (9 матчей – 8 побед), как на ее пути возникла злая «Барселона». И пусть каталонцы не показали феноменальной игры, а все-таки сыграли на уровне.

«Валенсия» не испугалась «сине-гранатового» гранда и принялась атаковать уже с первых минут. Сеньор Марселино сделал ставку именно на стартовый спурт. Но по инерции «летучих мышей» несло весь первый тайм: 11 ударов, 4 – в створ.

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Правда большинство этих ударов были завершением контратак, ведь валенсийцы владели мячом всего 34% игрового времени. Но за «Барселону» сыграло умение выжимать максимум из минимума. Итог – победа каталонцев 2:1, а «Валенсия» уступает третью строчку «Реалу».

«Хетафе»

Команду Пепе Бордаласа легко охарактеризовать одним словом – стабильность. Она не меняет ни схему игры, ни свою грубую манеру, ни места в таблице (10-я строчка).

Но все-таки некоторые нестыковки с такой характеристикой есть. После неплохой январско-февральской серии, когда «Хетафе» потерпел всего два поражения, последовал ужас весны.

Только за март и неполный апрель «испанский Челси» четыре раза горевал от проигрыша. И если «влеты» «Реалу Мадрид» и «Бетису» можно понять, то поражения «Леванте» и «Алавесу» как-то выбиваются из общей картины. Как бы такая тенденция не переросла в стабильность со знаком минус.

Но последний матч «Хетафе» выиграл – на родном стадионе «синие» дожали «Эспаньол» (1:0). Буквально через восемь минут после гола команда Пепе Бордаласа осталась в меньшинстве. Но отработанная схема «автобуса» не позволила сопернику хоть раз попасть по воротам до финального свистка.

Прогноз

2,04«Хетафе забьет: нет»

Железобетонная ставка на эту игру – «Удары: П1». Также можно поиграть с форой на удары. Но коэффициентов для таких исходов на момент написания прогноза попросту еще нет. Потому посмотрим на другие варианты.

Резонной считаем ставку на удаление в этом матче. Против «Реала» «Хетафе» тоже схлопотал красную карточку. Учитывая, что команда Марселино Гарсии Тораля не менее атакующая, чем команда Зинедина Зидана, можно предположить, что «синие» будут фолить много и грубо.

Такой поворот может привести к тому, что «Хетафе» снова запрется, чтобы не пропустить больше. Это дает нам еще две ставки: «Удаление: да» и «Хетафе забьет: нет» за 2,04.



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