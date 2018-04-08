«Валенсия» — «Эспаньол». Прогноз и ставки на матч 31-го тура испанской Примеры 8 апреля

«Валенсия»

Вы когда-нибудь видели летучих мышей на коне? Посмотрите матчи «Валенсии»! Испанские «летучие мыши» снова на пике формы. С начала февраля они только один раз потеряли очки – на выезде против «Атлетика» (1:1). Все остальные поединки «Валенсия» выиграла.

Это при том, что в соперниках были «Севилья», «Бетис» и «Реал Сосьедад». Также отметим, что в пяти матчах на «Месталье» из последних шести в Примере «оранжевые» забивали как минимум дважды.

Но команда Марселино Гарсии Тораля тоже не идеальна. Это было видно и в последнем домашнем матче против «Алавеса» (3:1). За первый тайм «Валенсия» нанесла 13 ударов, 7 из которых направила непосредственно в рамку ворот соперника. Такие старание принесли левантийцам два гола уже к средине первой половины.

Во второй они заставили ошибиться соперника еще раз и отправить мяч в собственные ворота. Но начали проявляться «бока» в плане физподготовки. Из-за усталости «летучие мыши» всего три раза из 11-ти попыток попали по воротам во втором тайме.

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В то время как «Алавес» активизировался и довел количество своих моментов в матче до 16 – довольно серьезная цифра. Да и владение «лисицы» поправили – с 37% в первом тайме до 43% во втором.

«Эспаньол»

15 очков запаса перед зоной вылета позволяют «Эспаньолу» смотреть на будущее светлыми глазами. Но если посмотреть объективно, хорошего мало.

За последние 12 матчей команда Кике Санчеса Флореса одержала только две победы. Но – парадоксальные. Одна – над «Реалом Сосьедад» (2:1), другая – над мадридским «Реалом» (1:0).

Пропустив первыми от «басков», «попугаи» не только перестреляли соперника (18 ударов против 11-ти) и отыгрались, но и могли сделать счет и вовсе крупным. Только вот с везением немного не сложилось. Парадокс этого матча состоит в том, что от одной из самых забивных команд Испании «Эспаньол» пропустил всего один гол.

Против мадридцев была аналогично феноменальная игра. Снова-таки: «попугаи» нанесли больше ударов (16-12), больше попадали в рамку (7-5), правда, и фолили тоже больше (15-10).

Мы напомним, что «Реал Мадрид», на секундочку, самая «ударная» команда Примеры (17,87 ударов за матч в среднем). В этом и состоит парадокс второго матча.

Прогноз

Считаем, что в этом матче парадоксами и не пахнет. Просто потому, что «Эспаньол» ужасно играет на выезде. В чужих стенах «попугаи» добыли всего одну победу в 14-ти матчах. При этом забили 11 голов, а пропустили 24.

2,26«Валенсия» победит «всухую»

Плюс не забываем о травмах: Кике Санчес Флорес не сможет рассчитывать на Виктора Санчеса (дисквалификация) и, вероятно, на Диего Лопеса (вр) и Налдо Перейру (защ).

Резонным считаем воспользоваться такой ситуацией и поставить на «сухую» победу «Валенсии» за 2,26.

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