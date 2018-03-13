«Рома» — «Шахтер». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта

«Рома»

«Волки» бодро начали харьковскую встречу с «Шахтером». За первый тайм римляне нанесли восемь ударов по воротам Пятова. Попали только трижды, но этого было достаточно, чтобы повести в счете. При этом по своим воротам в первые 45 минут не дали попасть совсем.

Все издания говорили, что «Рома» провалила второй тайм. Мы не согласны: команда Эйсебио Ди Франческо провалила только стартовый отрезок во второй половине, когда забивал Феррейра. Гол Фреда со штрафного не выглядел уж очень закономерным.

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В принципе, конечный счет (1:2) устраивает итальянцев. На своем поле они играют уверенно, гол забить должны. И нам кажется, не один. Защита римлян – одна из лучших в Серии А – всего 23 пропущенных гола за 28 матчей.

«Шахтер»

УПЛ в этом сезоне преподнесла немножко интриги, но «горняки» все равно не находят достойного сопротивления в родном чемпионате.

Сейчас команда Пауло Фонсеки лидирует с отрывом от второго «Динамо К» в девять очков (прогноз писался до игры киевлян в 23-м туре). Что в Харькове, что на выезде «Шахтер» играет одинаково.

В обоих случаях «оранжево-черные» забили по 27 голов. На чужих полях пропустили всего на два гола больше: 10 против 8-ми. На групповом этапе ситуация была совершенно другой: два выездных фиаско в трех матчах и шесть пропущенных голов.

Прогноз

1,91проход «Ромы»

Отмечаем ключевые факты. «Рома» подает гораздо больше угловых, чем «Шахтер» — 47 против 30-ти. При этом «горняки» не препятствуют появлению такого шанса у своих соперников: они подали 40 корнеров. В то же время соперники римского клуба подали с угла поля всего 27 раз. Поскольку римляне будут играть на своем поле и активность будет в большей степени на их стороне, целесообразной считаем ставку на «П1 по угловым».

Обратная история с нарушениями. «Оранжево-черные» за семь матчей нарушили правила 74 раза, «волки» — 56. А заработанные фолы распредилились так: «Шахтер» — 85, «Рома» — 84. Ждем, что украинцы будут фолить больше итальянцев. Ставим на «П2 по фолам».

Третьей ставкой предлагаем вариант на проход «Ромы» в 1/4 Лиги чемпионов за 1,91.

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