ЦСКА — «Лион». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 финала Лиги Европы 8 марта

ЦСКА

Армейский клуб в зимнее трансферное окно отправил в аренду нападающего Аарона Оланаре, вместо него арендовав у «Лестера» форварда Ахмеда Мусу. Кроме того в полузащиту был приобретен хорватский хавбек Кристиян Бистрович.

На сборах армейцы провели ряд контрольных матчей, почти все из которых завершились вничью. Соперниками ЦСКА были норвежская «Волеренга» (0:0), датский «Хорсенс» (2:2), польский «Пяст» (0:0), датский «Нордшелланд» (1:1) и датский же «Эсбьерг» (0:0). Обыграли подопечные Виктора Гончаренко лишь испанский «Эльче» (3:0).

2,05Гол с 76 минуты и до конца матча В 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА сыграл с сербской «Црвеной Звездой». На выезде армейцы разошлись с соперником миром — 0:0, а на своем поле сумели вымучать один гол в конце первого тайма — 1:0. Отличился Алан Дзагоев.

Чемпионат России для ЦСКА возобновился домашней победой над екатеринбургским «Уралом» со счетом 1:0. И вновь мяч на счету Алана Дзагоева.

Армейцы занимают 3-е место в таблице РФПЛ с 38 очками и разницей мячей 29-17. Лучший бомбардир команды с 7 голами и 3 ассистами — Витиньо, еще 4 гола и 3 передачи у Понтуса Вернблума, 4 гола и 3 ассиста на счету Битраса Натхо.

Из-за травм не сыграет в матче защитник Виктор Васин.

«Лион»

«Ткачи» в 1/16 финала уверенно прошли испанский «Вильярреал», победив дома со счетом 3:1 и сыграв на выезде со счетом 1:0.

Между этими двумя матчами «Лион» на своем поле поделил очки с «Лиллем» (2:2) в выездном матче Лиги 1, упустив победу на последних минутах.

4,0Ничья и обе команды забьют После выезда в Испанию, «Олимпик» на своем поле на последней минуте упустил победу над «Сент-Этьеном» (1:1), а затем на выезде проиграл «Кану» (0:1) в Кубке Франции, пропустив в концовке, и поделил очки с «Монпелье» (1:1) в чемпионате.

В чемпионат Франции «Лион» с 51 очком и разницей мячей 58-34 занимает четвертое место, лучший бомбардир команды — Набиль Фекир с 16 голами и 6 передачами, и Мариано Диас с 16 голами и 4 ассистами. 9 голов и 6 ассистов у Мемфиса Депая.

В предстоящем матче из-за травм могут не сыграть защитники Рафаэл и Муктар Дьякаби, а также капитан команды Набиль Фекир.

Прогноз

Букмекеры не видят фаворита в предстоящем матче — за победу ЦСКА и за успех «Лиона» дают по 2,70, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,10.

Все прогнозы на Лигу Европы

3,0Муса забьет ЦСКА испытывает серьезные проблемы с результативностью, Муса пока не начал забивать, но матч с дающими играть французами — прекрасная возможность для этого. С надежностью обороны, благодаря Игорю Акинфееву дела обстоят лучше. «Лион» уже не претендует на победу в чемпионате и даже на место в ЛЧ по итогам сезона, так что делает основную ставку на Лигу Европы — матчи с «Вильярреалом» прошли куда лучше последних встреч Лиги 1.

«Ткачи» потеряли Набиля Фекира, но забивных игроков в составе команды еще достаточно, и подопечные Брюно Женезьо постараются добиться победы на выезде, или, как минимум — забить. Им это, скорее всего, удастся. С обороной у «Лиона» дела обстоят не лучшим образом — в последних 11 матчах они лишь раз сыграли «на ноль», так что результативная ничья — вполне вероятный вариант.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,73 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,70, а также европейский гандикап «победа ЦСКА +1 гол» — за 1,44.

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