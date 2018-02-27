«Ле Эрбье» — «Ланс». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Франции 27 февраля

«Ле Эрбье»

Самый популярный счет в кубковых матчах «Ле Эрбье» — 2:1. С таким счетом команда Стафана Масала выиграла три игры подряд. В матче прошлой стадии удалось забить больше и не пропустить – победа над «Осером» 3:0.

Только на этой игре можно по-настоящему проследить специфику игры «Ле Эрбье», так как информации по матчам предыдущих стадий крайне мало или вообще нет ничего кроме счета.

В трех матчах перед «Осером» ребята Масала показали способность дожимать соперника во втором тайме. Это может свидетельствовать об одной из двух вещей: либо «Ле Эрбье» выигрывает за счет физической готовности, либо все голы больше случайность.

Ведь в 1/64 два победных гола против «Роморантина» были забиты после 80-й минуты. А в 1/16 команда из третьей лиги Франции прошла только после экстра-тайма.

«Ланс»

«Кроваво-золотые» только в матче первой стадии розыгрыша Кубка Франции смогли выиграть более, чем в один мяч. Далее последовали две победы по 3:2 над «Реймсом» и «Булонью». Но победные мячи команда Эрика Сикоры забивала только в экстратаймах.

Затем две победы по 1:0 над «Стад Бриошеном» и «Труа». С первым очень повезло, что полузащитник команды соперника не забил пенальти уже на 11-й минуте, а вторых банально перетерпели. Гол в ворота «Труа» пришел на 70-й минуте.

Весь первый тайм матча 1/8-й команды нудно катали мяч и не давали играть сопернику: по одному удару от каждого коллектива. Вторая половина прошла резвее: 7-3 по ударам, и «Ланс» в этой скудной перестрелке оказался удачливее.

Прогноз

Встречи команд низшего ранга зачастую бывают даже более интересными, чем дерби лидеров Лиги 1. «Ланс» в гостях не проигрывал уже шесть матчей подряд с учетом кубкового. «Ле Эрбье» на своем поле играет переменчиво: два проигрыша, две победы и ничья в последних пяти играх.

1,90Обе забьют

Последний матч «Ле Эрбье» против «Осера» показал, что команда Стефана Масала не боится более сильных коллективов и будет выгрызать победу зубами. Однако одного характера мало, чтобы победить, нужно мастерство.

С другой стороны, на гол команды Масала должно хватить. Потому ставим «обе забьют» за 1,90.

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