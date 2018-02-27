Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Гол на зубах

    «Ле Эрбье» — «Ланс». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Франции 27 февраля

    Кубок Франции Футбол Франции Ланс
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Кристан Лопез
    Кристан Лопез
    lavoixdunord.fr
    В четвертьфинале Кубка Франции «Ле Эрбье» примет дома «Ланс» 27 февраля. Матч начнется в 23:05 по московскому времени. Прогноз на «Ле Эрбье» — «Ланс».

    «Ле Эрбье»

    Самый популярный счет в кубковых матчах «Ле Эрбье» — 2:1. С таким счетом команда Стафана Масала выиграла три игры подряд. В матче прошлой стадии удалось забить больше и не пропустить – победа над «Осером» 3:0.

    Только на этой игре можно по-настоящему проследить специфику игры «Ле Эрбье», так как информации по матчам предыдущих стадий крайне мало или вообще нет ничего кроме счета.

    В трех матчах перед «Осером» ребята Масала показали способность дожимать соперника во втором тайме. Это может свидетельствовать об одной из двух вещей: либо «Ле Эрбье» выигрывает за счет физической готовности, либо все голы больше случайность.

    Ведь в 1/64 два победных гола против «Роморантина» были забиты после 80-й минуты. А в 1/16 команда из третьей лиги Франции прошла только после экстра-тайма.

    «Ланс»

    «Кроваво-золотые» только в матче первой стадии розыгрыша Кубка Франции смогли выиграть более, чем в один мяч. Далее последовали две победы по 3:2 над «Реймсом» и «Булонью». Но победные мячи команда Эрика Сикоры забивала только в экстратаймах.

    Ближайшие события

    Затем две победы по 1:0 над «Стад Бриошеном» и «Труа». С первым очень повезло, что полузащитник команды соперника не забил пенальти уже на 11-й минуте, а вторых банально перетерпели. Гол в ворота «Труа» пришел на 70-й минуте.

    Весь первый тайм матча 1/8-й команды нудно катали мяч и не давали играть сопернику: по одному удару от каждого коллектива. Вторая половина прошла резвее: 7-3 по ударам, и «Ланс» в этой скудной перестрелке оказался удачливее.

    Прогноз

    Встречи команд низшего ранга зачастую бывают даже более интересными, чем дерби лидеров Лиги 1. «Ланс» в гостях не проигрывал уже шесть матчей подряд с учетом кубкового. «Ле Эрбье» на своем поле играет переменчиво: два проигрыша, две победы и ничья в последних пяти играх.

    1,90Обе забьют

    Последний матч «Ле Эрбье» против «Осера» показал, что команда Стефана Масала не боится более сильных коллективов и будет выгрызать победу зубами. Однако одного характера мало, чтобы победить, нужно мастерство.

    С другой стороны, на гол команды Масала должно хватить. Потому ставим «обе забьют» за 1,90.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Десятая победа Сарри
  • 4,43
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Флойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Моуринью поставил Конте на грань отставки
  • Спортивные СМИ — о победе «МЮ» над «Челси»
    •
  • Золото! Сборная России — Олимпийские чемпионы Пхенчхана!
  • Сборная России по хоккею вымучила победу над командой Германии
    •
  • Смит вышел в финал Суперсерии, Срикасет защитил титул
  • Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • Потускневшая звезда
  • Гарет Бейл уходит из «Реала». Что с ним будет дальше?
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов