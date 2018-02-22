«Милан» — «Лудогорец». Прогноз и ставки на матч 1/16 Лиги Европы 22 февраля

«Милан»

Гаттузо все-таки «делает ветер» в Милане. Под его руководством «дьяволы» значительно улучшили свою игру. Одним из ключевых показателей стали пропущенные голы. Точнее, практически их отсутствие. За последние пять игр во всех турнирах «Милан» пропустил только один мяч.

И то – автогол Доннаруммы и после красной карточки. Забил при этом девять. Улучшению есть простое объяснение – недавно в сеть попало видео, на котором главный тренер миланцев подзатыльниками «поздравляет» своих подопечных с голом. Кому не хочется получить затрещину от великого игрока? Всем хочется.

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Если серьезно, то «Милан» просто страдал от двух вещей: предыдущего главного тренера и несоответствия его понимания игры с реалиями команды. Гаттузо относится ко всему проще и больше давит на мотивацию. Как результат – только в одном матче из последних трех в Серии А «дьяволы» пробивали меньше 20-ти раз.

«Лудогорец»

В чемпионате Болгарии «орлите» имеют только одного серьезного конкурента – софийский ЦСКА. Преимущество перед ним в турнирной таблице составляет всего одно очко. Такое отсутствие сопротивление играет злую шутку с командой Димитрова в международных турнирах.

В своей группе Лиги Европы «Лудогорец» пропустил пять мячей в шести играх. Показатель небольшой, но стабильный – «орлы» пропускали в каждом матче, кроме двух выездных.

Закрываться болгарам смысла нет, придется атаковать. С этим у «зелено-белых» большие проблемы. В первом матче против «Милана» они полностью провалили первый тайм (два удара – оба мимо). Во второй половине все, что им удалось, это улучшить владение (до 65%) и один раз потревожить Доннарумму.

Но на выезде команда Димитрова обычно играет раскованнее. Например, в мачте против «Хоффенхайма» (1:1) «Лудогорец» нанес 15 ударов. Но только три из них были в рамку ворот.

Прогноз

1,57«ИТ1>1,5»

В первом матче в Болгарии «Милан» нанес «Лудогорцу» самое крупное поражение в еврокубках на его стадионе (0:3). Столько же забивала только «Валенсия» в 2014-м. Самое крупное фиаско на выезде случилось с болгарским клубом в 2016-м против «Арсенала» (6:0).

Не думаем, что «Милан» повторит достижение «канониров», но парочку за уши Ренану обязательно положит. Рекомендуем поставить на «ИТ1>1,5» за 1,57. Следовательно, игрокам «Милана» снова не избежать «похвалы» от своего тренера – надо готовить затылки.

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