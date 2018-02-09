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    «Пальмы» «наглотаются» во втором тайме

    «Атлетик» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Испании 9-го февраля

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    Хосе Сиганда
    Хосе Сиганда
    AS English — Diario AS
    В стартовом матче 23-го тура испанской Ла Лиги «Атлетик» 9-го февраля примет «Лас-Пальмас». Встреча начнется в 23:00 по Москве. Прогноз на «Атлетик» — «Лас-Пальмас».

    «Атлетик»

    Девять матчей подряд «Атлетик» не проигрывал с учетом всех турниров. Чисто в Примере эта серия достигла десяти матчей. Правда, за это время «львы» сыграли на ничью семь матчей Ла Лиги. Но «мировые» с «Реалом», «Эйбаром» и «Вильярреалом» определенно стоит относить к положительным моментам.

    Но в последнем туре команда Хосе Сиганды проиграла на выезде «Жироне» 0:2. До того матча было три ничьи с огромным подозрением на будущий проигрыш. Только в матче с «Хетафе» (2:2) имели высокие показатели эффективности: 7 ударов, 6 – в створ. В остальных поединках возможности оставались на уровне 7-8 ударов, а попадания все уменьшались.

    В матче против «Жироны» их не было вовсе. Восемь ударов – в молоко, один – в защитника. Примечательный факт по последним матчам – соотношение фолов и желтых карточек. В среднем «Атлетик» нарушает правила 15-16 раз за матч. Причем начинает «косить» соперников сразу: большинство фолов припадает на первые таймы.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    А желтых за последние четыре матча получил пять штук. Но четыре из них – в матче с «Эспаньолом». То есть в основном «баски» нарушают «по мелочи», не вызывают излишнее раздражение рефери.

    «Лас-Пальмас»

    На игру команды Пако Хемеса сильно влияет фактор родных трибун. На «Гран Канария» «Лас-Пальмас» выиграл четыре поединка из 11-ти и один раз сыграл вничью. На чужих стадионах в 11-ти матчах была добыта только одна победа и одна ничья.

    Ближайшие события

    В последнем туре «желтые» обыграли прямого конкурента – «Малагу» – 1:0. Забили на 90-й минуте и особого преимущества не имели. Матчем ранее «скрутились» на выезде «Атлетико» (0:3). За всю игру попали по воротам только один раз.

    Еще одним туром ранее дома добыли победу над «Валенсией» 2:1. Пропустили первыми, но собрались, начали атаковать (20 ударов) и на морально-волевых выжали два гола.

    По этим трем матчам хотелось бы отметить другой момент. Только в матче с «летучими мышами» «пальмы» сфолили 18 раз. Обычно они нарушают правила не более 11-ти раз за игру. И норму в две желтых «Лас-Пальмас» добросовестно выполнил во всех трех последних матчах.

    Прогноз

    1,50«ИТ 1 больше 1,5»

    С учетом Кубка «пальмы» проиграли пять выездных матчей подряд. Три из них – разгромно. В двух остальных пропустили по два мяча, сами ни в одном не забили. В личном матче первого круга «Лас-Пальмас» вырвал победу 1:0 в самой концовке. Есть, за что мстить. Потому предлагаем вариант «ИТ 1 больше 1,5» за 1,50.

    2,08«2 тайм больше 1-го тайма»

    Рассмотрим и другие варианты ставок. Перспективной видим ставку «2 тайм больше 1-го тайма» за 2,08. В трех последних выездных поединках «пальмы» пропустили 11 голов из 13-ти во вторых таймах.

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