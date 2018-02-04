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    «Милан» продолжит подъем в Серии А

    «Удинезе» — «Милан». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 4 февраля

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    «Милан» прибавляет после прихода Гаттузо
    «Милан» прибавляет после прихода Гаттузо
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    В воскресенье, 4 февраля, «Удинезе» на своем поле примет «Милан» в рамках 23-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Дача Арена», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Удинезе» — «Милан».

    «Удинезе»

    Начало сезона выдалось провальным для «Удинезе». Тогда еще подопечные Луиджи Дельнери проиграли в семи первых туров из девяти при двух победах, что сделало команду одним из аутсайдеров чемпионата Италии. Казалось, что затем наступил прогресс, ведь «бьянконери» смогли победить на выезде «Сассуоло» (1:0) и в домашних стенах «Аталанту» (2:1), но эти успехи оказались недолгими, ведь 19 ноября «Зебры» потерпели свое очередное поражение — на своем поле от «Кальяри» (0:1). Это стало последней каплей терпения для руководства клуба, и у коллектива сменился наставник.

    Под руководством Массимо Оддо фриульцы воспряли, хотя и проиграли первый поединок после его назначения лидеру «Наполи» (0:1). Это выразилось в серии из шести побед в семи матчах во всех турнирах при одном поражении, да и то случилось снова-таки против «Партенопеи» в Кубке Италии.

    Начало 2018 года у команды не заладилось, ведь после двух кряду ничьих 1:1 против «Кьево» и СПАЛа ее разгромил «Лацио» (3:0). Тем не менее, к грядущей игре «Удинезе» подходит после гостевого успеха в дуэли с «Дженоа» (1:0), что позволяет ему занимать девятое место.

    Ближайшие события

    «Милан»

    После бурного по своему масштабному усилению летом, а также хорошего старта сезона трудно было ожидать то, что к экватору текущего розыгрыша Серии А «Милан» свалится в середину турнирной таблицы. Однако именно это и случилось, ведь бывший рулевой коллектива Винченцо Монтелла не справился с построением успешной команды и был отправлен в отставку в конце ноября после серии из двух побед в шести поединках во всех турнирах.

    По поводу назначения его преемника Дженнаро Гаттузо было много скепсиса, и первые матчи «россонери» под его руководством подтверждали эти нерадужные прогнозы. Так, сперва команда умудрилась не выиграть у безоговорочного аутсайдера «Беневенто» (2:2), а затем проиграть «Риеке» (0:2) поединок шестого тура группового этапа Лиги Европы. Но постепенно коллектив очухался, и подходит к выезду в Удине с шестиматчевой беспроигрышной серией, где в четырех случаях была зафиксирована победа.

    4,50«Милан» выиграет, и обе команды забьют

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом поединка гостей, коэффициент на победу которых составляет 2,25, тогда как успех хозяев оценивается в 3,20, а ничья — в 3,30. Рекомендуем ставить на то, что «Милан» выиграет, и обе команды забьют за 4,50.

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