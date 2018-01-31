«Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки на первый матч 1/2 финала Кубка Италии 31 января

«Милан»

«Россонери» в 1/8 финала Кубка Италии разгромили на своем поле «Верону» (3:0), а в четвертьфинале перед Новым годом расправились с «Интером» (1:0).

После этого «Милан» в рамках Серии А сыграл на выезде вничью с «ФИорентиной» (1:0), а вернувшись домой справился с «Кротоне» (1:0).

1,44«Лацио» или ничья В выездном матче с «Кальяри» (2:1) миланцы одержали волевую победу, после чего на своем поле обыграли римский «Лацио» (2:1).

В Серии А «Милан» с 34 очками на 7-м месте . Разница мячей 29-29. ПО 5 голов забили Сусо и Джакомо Бонавентура, еще 4 гола забил Франк Кессиэ.

«Лацио»

Римляне в 1/8 финала дома разгромили «Читтаделлу» (4:1), а в четвертьфинале справились на своем поле с «Фиорентиной» (1:0).

После этого «Лацио» в рамках Серии А на выезде разошелся миром с «Интером» (0:0) и обыграл СПАЛ (5:2).

Вернувшись домой «орлята» растерзали «Кьево» (5:1) и разгромили «Удинезе» (3:0), а в последнем матче проиграли на выезде «Милану» (1:2).

2,10Иммобиле забьет В чемпионате Италии римский клуб идет на 3-м месте с 46 очками и разницей мячей 57-27. Лучший бомбардир — Чиро Иммобиле с 20 голами, по 7 мячей на счету Луиса Альберто и Сергея Милинкович-Савича.

Проигравший в Милане «Лацио» в первом круге разгромил россонери на своем поле со счетом 4:1. В прошлом сезоне «Лацио» сыграл в Риме вничью 1:1 и проиграл в Милане (1:2).

Последний раз на «Сан-Сиро» римляне побеждали в четвертьфинале Кубка Италии сезона 2014/15 — 1:0. Эта победа осталась единственной за 10 лет.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Милан», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,50.

Все прогнозы на Серию А

За успех «Лацио» предлагают 2,80, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,30.

2,70Обе забьют без ничьей Хотя римский клуб и обладает самой результативной атакой в лиге, да и в целом выглядит фаворитом, в Милане побеждать им не удается уже долгие годы. Ничья станет неплохом результатом для «орлят».

Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,75 и «тотал голов больше 2,5» за 1,95, а также европейский гандикап «победа "Лацио" +1 гол» — за 1,50.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram