«Суонси» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 25-го тура английской Премьер-лиги 30 января

«Суонси»

Так и хочется добавить драматизма: «Ливерпуль» не проигрывал 14 туров, пока не встретил «Суонси». Звучит пафосно и неправдиво. Потому как в матче последнего тура против «мерсисайдцев» «лебеди» нанесли всего три удара за весь матч, а контроль довели лишь до 28%.

Сверхоборонительная схема 5-4-1 себя полностью оправдала: подбор начисто остался за хозяевами (40-11). Да и перехваты тоже (15-7). После этого поединка многие начали поговаривать, что Карлуш Карвальял пришелся впору. Мы бы не стали спешить – Эллардайс тоже выдал неплохую серию, а сейчас его команда не выигрывала в АПЛ уже пять матчей подряд.

Все прогнозы на АПЛ

Но стоит признать, что пока португалец славно ведет команду за собой. Сейчас отставание от спасительного 17-го места три очка. Для того, чтобы выйти из зоны вылета валлийцам необходимо набирать максимум очков в следующих играх, а календарь это не предполагает. Помимо «канониров» «Суонси» в ближайшее время сыграет с «Лестером» и «Бернли».

«Арсенал»

Если учитывать все турниры, «Арсенал» уде четыре гостевых матча без побед. Тенденция к слабым выездным поединкам сохраняется и конкретно в Премьер-лиге: три победы в 12-ти матчах. Плюс нельзя обойти стороной то, что «канониры» поддержали тренд современного трансферного рынка.

Громкие обмены и переходы за баснословные деньги – это будущее футбольного рынка. Только Венгер опять проиграл: Санчес был на ходу, а Мхитарян давно не играл в основе.

Последний матч команды французского специалиста вселяет надежду. В Кубке лиги «Арсенал» на характере обыграл «Челси» 2:1. Пропустили гол уже на 7-й минуте от Азара, но взвинтили темп и заставили Рудигера ошибиться – автогол.

«Арсенал» был чуточку эффективнее: выжал два гола из четырех ударов в створ. «Челси» попал в рамку всего два раза за игру.

Прогноз

2,00Первая карточка: «Суонси»

Последний раз «Суонси» побеждал «Арсенал» в рамках АПЛ в марте в сезоне 15/16. Первый очный матч этого сезона закончился победой подопечных Венгера 2:1. Пропустили «канониры» первыми, но во втором тайме забили дважды.

2,60«Карточки. ИТ1: 2-3»

По особенностям команд: обе толерантны и интеллигентны. Фолят мало, судьям не надоедают. Однако подопечные Карвальяла дома против сильных соперников стабильно хоть одну карточку да получали. Только против «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» обошлось без «горчичников».

Предлагаем два варианта ставок на карточки. Вариант №1 – Первая карточка: «Суонси» за 2,00. Вариант №2 – «Карточки. ИТ1: 2-3» за 2,60.

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