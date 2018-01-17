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    Отличится ли «Севилья» на «Ванда Метрополитано»?

    «Атлетико» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 17 января

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    «Атлетико» — «Севилья»
    «Атлетико» — «Севилья»
    uefa.com
    Атлетико — Севилья21:00
    В среду, 17 января, «Атлетико» на своем поле примет «Севилью» в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано», начнется в 21:00 по московскому времени.
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    «Атлетико»

    В 1/16 финала мадридцы одолели «Эльче» (1:1 на выезде и 3:0 дома), а в 1/8 финала без труда справились с «Льейдой Эспортиу».

    Накануне первого матча с командой из третьего дивизиона, подопечные Диего Симеоне потерпели первое поражение за три месяца — со счетом 0:1 «матрасники» уступили в гостях «Эспаньолу».

    Настроение фанатам «Атлетико» поднял выездной разгром «Льейды» (4:0) в первом кубковом матче — свой первый мяч после возвращения забил нападающий Диего Коста.

    Затем «Атлетико» в рамках Примеры победил «Хетафе» (2:0) — Диего Коста также отличился голом, но был удален за вторую желтую карточку.

    3,10«Атлетико» победит и ТМ 2,5 Ответный матч с «Льейдо» был выиграл со счетом 3:0, Коста хоть и не забил, но записал на свой счет ассист.

    А в последнем матче «Атлетико» на выезде победил «Эйбар» — 1:0.

    Лучшие бомбардиры «Атлетико» — Анхель Корреа и Антуан Гризманн, забившие по 5 мячей в Примере. Аргентинец добавил к голам еще и две передачи, а у Гризманна и вовсе 5 ассистов. Кевин Гамейро отличился голами 4 раза и отдал 3 голевых передачи.

    «Севилья»

    Андалузцы в 1/16 финала уверенно прошли «Картахену», победив со счетом 3:0 на выезде и разгромив соперника со счетом 4:0 дома.

    В 1/8 финала севильцы играли с «Кадисом». Первая встреча стала первой и для нового тренера Винченцо Монтеллы, под руководством которого «Севилья» победила на выезде со счетом 2:0.

    В Примере севильцы были менее удачны, проиграв дома «Бетису» со счетом 3:5. Затем последовала вторая кубковая победа над «Кадисом» — 2:1 дома.

    1,95«Севилья» не забьет В последнем матче в рамках Примеры «Севилья» вновь проиграла — на выезде «Алавесу» (0:1), и теперь находится в турнирной таблице на границе еврокубковой зоны — с 29 очками занимая 6-е место.

    Лучший бомбардир с 5 голами в Примере и 3 голами в Кубке — Виссам Бен-Йеддер. По 3 мяча в Примере забили Клеман Ленгле и Луис Муриэль.

    В матче первого круга Примеры «Атлетико» победил на своем поле со счетом 2:0. В прошлом сезоне «Севилья» победила дома 1:0, но в Мадриде уступила со счетом 1:3.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Атлетико», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,50.

    За успех «Атлетика» предлагают 6,50, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,80.

    2,20Забьет только «Атлетико» Мадридцы всего раз проиграли за четыре месяца, но на их счету большое количество ничьих и побед с минимальным счетом. На своем поле они выиграли шесть последних матчах, а пропустили всего 8 мячей в 19 турах Примеры. Скорее всего, в матче с андалузцами они одержат «сухую» победу с преимуществом в 1-2 мяча.

    Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,65 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,80, а также европейский гандикап «победа "Севильи" +2 гола» — за 1,44.

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