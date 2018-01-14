ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Лион» не отстанет от «Монако»

    «Лион» — «Анжер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 14 января

    Лига 1 Футбол Франции Лион Анже
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    «Лион» дышит в спину «Монако»
    «Лион» дышит в спину «Монако»
    AS
    В воскресенье, 14 января, «Лион» на своем поле примет «Анжер» в рамках 20-го тура французской Лиги 1. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Лион»

    Начало текущего сезона сложилось не лучшим образом для «Лиона», который хотя и выиграл в двух стартовых турах чемпионата Франции, все же пережил неприятный отрезок во второй половине августа и сентябре. За это время в восьми поединках во всех турнирах подопечные Бруно Женезио победили лишь один раз, хотя только однажды потерпели поражение. Однако, что важно, та единственная неудача случилась с командой в игре против лидера «Пари Сен-Жермен» (0:2).

    Еще прогнозы

    Тем не менее, начиная с 13 октября дела «Ткачей» пошли на лад, ведь в девяти матчах во всех турнирах коллектив добыл восемь побед, и только «Монпелье» удалось добыть хотя бы один балл во встрече против «Лиона» (0:0). Затем клуб потерпел два поражения в трех поединках, но все же вернулся на победный путь, который выразился в четырех викториях из пяти. Благодаря таким результатам ему удалось закончить первый круг Лиги 1 на третьем месте, где лишь за счет одного пункта в разнице забитых и пропущенных мячей позволил «Монако» оказаться на второй позиции.

    «Анжер»

    Для «Анжер» текущая кампания складывается весьма тяжело, хотя подопечные Стефана Мулена не так уж плохо стартовали. Так, в первых 12 матчах во всех турнирах команда потерпела два поражения и трижды выигрывала. Настоящие проблемы для коллектива начались с конца октября, когда тот не знал вкуса побед в семи встречах, где только в трех случаях ему удалось избежать полной потери очков.

    4,20Ничья в первом тайме и победа «Лиона» Дела стали несколько лучше с приходом зимы, когда «Анжер» был сильнее в двух поединках из трех перед самым завершением первого круга французского чемпионата. Тем не менее, к экватору национального первенства команда пришла в зоне вылета — на предпоследнем, 19-м месте в одном балле от безопасной 17-й позиции. Впрочем, начало года не внушает оптимизм болельщикам клуба: сперва тот проиграл «Лорьяну» (0:2) в кубке страны, а затем уступил «Монпелье» в Кубка Лиги (0:1).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, а ничья — в 4,50. Рекомендуем ставить на то, что в первом тайме будет зафиксирована ничья, а по итогам матча победу одержит «Лион» за 4,20.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Баварию» ждет тяжелая игра на «Бай-Арене»
  • 4,94
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Флойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромНовая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018
    Комментарии
    Подробный разбор
  • «Арсенал» пережил шторм в отсутствие Венгера
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Арсенал»
    •
  • Сбывшаяся мечта Виллаш-Боаша
  • Как футбольный тренер превратился в автогонщика, и что из этого вышло
    •
  • Против «Манчестер Сити» можно играть. Доказано «Бристоль Сити»
  • Непростая кубковая победа «Манчестер Сити» — в обзоре СМИ
    •
  • Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио Конте
  • Изучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»
    • Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов