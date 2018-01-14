«Лион» — «Анжер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 14 января

«Лион»

Начало текущего сезона сложилось не лучшим образом для «Лиона», который хотя и выиграл в двух стартовых турах чемпионата Франции, все же пережил неприятный отрезок во второй половине августа и сентябре. За это время в восьми поединках во всех турнирах подопечные Бруно Женезио победили лишь один раз, хотя только однажды потерпели поражение. Однако, что важно, та единственная неудача случилась с командой в игре против лидера «Пари Сен-Жермен» (0:2).

Тем не менее, начиная с 13 октября дела «Ткачей» пошли на лад, ведь в девяти матчах во всех турнирах коллектив добыл восемь побед, и только «Монпелье» удалось добыть хотя бы один балл во встрече против «Лиона» (0:0). Затем клуб потерпел два поражения в трех поединках, но все же вернулся на победный путь, который выразился в четырех викториях из пяти. Благодаря таким результатам ему удалось закончить первый круг Лиги 1 на третьем месте, где лишь за счет одного пункта в разнице забитых и пропущенных мячей позволил «Монако» оказаться на второй позиции.

«Анжер»

Для «Анжер» текущая кампания складывается весьма тяжело, хотя подопечные Стефана Мулена не так уж плохо стартовали. Так, в первых 12 матчах во всех турнирах команда потерпела два поражения и трижды выигрывала. Настоящие проблемы для коллектива начались с конца октября, когда тот не знал вкуса побед в семи встречах, где только в трех случаях ему удалось избежать полной потери очков.

4,20Ничья в первом тайме и победа «Лиона» Дела стали несколько лучше с приходом зимы, когда «Анжер» был сильнее в двух поединках из трех перед самым завершением первого круга французского чемпионата. Тем не менее, к экватору национального первенства команда пришла в зоне вылета — на предпоследнем, 19-м месте в одном балле от безопасной 17-й позиции. Впрочем, начало года не внушает оптимизм болельщикам клуба: сперва тот проиграл «Лорьяну» (0:2) в кубке страны, а затем уступил «Монпелье» в Кубка Лиги (0:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, а ничья — в 4,50. Рекомендуем ставить на то, что в первом тайме будет зафиксирована ничья, а по итогам матча победу одержит «Лион» за 4,20.

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