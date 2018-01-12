«Страсбург» — «Генгам». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Франции по футболу 12 января

«Страсбург»

«Расинг» после 19-ти матчей чемпионата занимает 11-е место с 24-я очками. В новом году «Страсбург» уже успел провести одну игру. 7 января состоялся матч Кубка Франции в котором подопечные Тьерри Лорея одолели «Дижон» только в дополнительное время (3:2).

В последнем матче 2017 года «расинги» были разгромлены безнадежным аутсайдером Лиги 1. «Страсбург» пропустил три безответных мяча в поединке с «Мецом».

Игру первого круга команда Лорея проиграла предстоящему сопернику со счетом 0:2. Последняя игра против «Генгама» в Страсбурге состоялась в далеком 2003 году и принесла успех хозяевам со счетом 2:0.

Лазарет команды до сих пор не может покинуть полузащитник Бенджамин Корнье.

«Генгам»

«Трактористы» имеют шестиматчевую серию без поражений. За этот отрезок «Генгам» четыре встречи выиграл и две свел вничью.

Примечательно, что в этих поединках «фермеры» пропустили только один мяч. В игре 19-го тура на «Стад дю Рудуру» подопечные Антуана Комбуаре победили «Сент-Этьен» со счетом 2:1.

«Генгам» так же одержал победу и в кубковом противостоянии. В 1/32 финала кубка страны «трактористы» выбили «Ньор», представляющий Лигу 2. Встреча закончилась минимальной победой хозяев (1:0).

Не помогут команде в предстоящем матче полузащитник Этьен Дидо и нападающий Абду Камара, который успел забить два мяча в этом сезоне.

Прогноз

Небольшое преимущество в предстоящей встречи букмекеры отдают «Страсбургу». На их шанс на победу дают 2,40. Победа «Генгама» оценена в 3,05, а ничья — 3,30.

3,30ничья

«Фермеры» из девяти матчей, проведенных на выезде, смогли привести только семь баллов (две победы и одна ничья). В то время как их соперник, из такого же количества домашних матчей, проиграл только две игры. Еще две встречи закончились вничью и три победили.

Примечательно, что «Страсбург» не знает вкуса поражений в шести домашних поединках.

Встретятся приблизительно равные по-классу соперники, поэтому будет не удивительно если встреча победителя не выявит. Наш прогноз — ничья.

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