ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Очень плотно в «серединке»

    «Страсбург» — «Генгам». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Франции по футболу 12 января

    Лига 1 Футбол Франции Страсбург Генгам
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Футболисты «Страсбурга»
    Футболисты «Страсбурга»
    francebleu.fr
    Открывать 20-ый тур Лиги 1 на «Стад де ля Мено» будут «Страсбург» и «Генгам». Матч начнется в 22:45 по мск.

    «Страсбург»

    «Расинг» после 19-ти матчей чемпионата занимает 11-е место с 24-я очками. В новом году «Страсбург» уже успел провести одну игру. 7 января состоялся матч Кубка Франции в котором подопечные Тьерри Лорея одолели «Дижон» только в дополнительное время (3:2).

    В последнем матче 2017 года «расинги» были разгромлены безнадежным аутсайдером Лиги 1. «Страсбург» пропустил три безответных мяча в поединке с «Мецом».

    Еще прогнозы
    Вильярреал — Леганес2,10 Нэшвилл — Эдмонтон2,45 Сент-Луис — Флорида1,81 Спартак — ХК Сочи1,68 Реал Мадрид — Нумансия1,87 Челси — Арсенал1,82 Челси — Арсенал1,85 Леванте — Эспаньол1,80 Севилья — Кадис1,93 Чикаго — Миннесота1,89 Сибирь — Авангард2,10 Барселона — Сельта1,60 Тампа-Бэй — Калгари1,82 Вашингтон — Каролина2,05 Страсбург — Генгам3,30 РБ Лейпциг — Шальке1,73 Тоттенхэм — Эвертон1,80 Челси — Лестер1,87 Ньюкасл — Суонси1,63 Хетафе — Малага1,74 Байер — Бавария3,50 Все прогнозы на спорт

    Игру первого круга команда Лорея проиграла предстоящему сопернику со счетом 0:2. Последняя игра против «Генгама» в Страсбурге состоялась в далеком 2003 году и принесла успех хозяевам со счетом 2:0.

    Лазарет команды до сих пор не может покинуть полузащитник Бенджамин Корнье.

    «Генгам»

    «Трактористы» имеют шестиматчевую серию без поражений. За этот отрезок «Генгам» четыре встречи выиграл и две свел вничью.

    Примечательно, что в этих поединках «фермеры» пропустили только один мяч. В игре 19-го тура на «Стад дю Рудуру» подопечные Антуана Комбуаре победили «Сент-Этьен» со счетом 2:1.

    «Генгам» так же одержал победу и в кубковом противостоянии. В 1/32 финала кубка страны «трактористы» выбили «Ньор», представляющий Лигу 2. Встреча закончилась минимальной победой хозяев (1:0).

    Не помогут команде в предстоящем матче полузащитник Этьен Дидо и нападающий Абду Камара, который успел забить два мяча в этом сезоне.

    Прогноз

    Небольшое преимущество в предстоящей встречи букмекеры отдают «Страсбургу». На их шанс на победу дают 2,40. Победа «Генгама» оценена в 3,05, а ничья — 3,30.

    3,30ничья

    «Фермеры» из девяти матчей, проведенных на выезде, смогли привести только семь баллов (две победы и одна ничья). В то время как их соперник, из такого же количества домашних матчей, проиграл только две игры. Еще две встречи закончились вничью и три победили.

    Примечательно, что «Страсбург» не знает вкуса поражений в шести домашних поединках.

    Встретятся приблизительно равные по-классу соперники, поэтому будет не удивительно если встреча победителя не выявит. Наш прогноз — ничья.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Арсенал» — «Челси». Вторая серия
  • 5,15
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИ«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаФлойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио Конте
  • Изучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»
  • ЦСКА в ожидании зимнего усиления
  • Как армейский клуб проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона
  • Капитуляция Мадрида. «Реал» отстает от «Барселоны» на 16 очков
  • СМИ – о результате матча чемпионата Испании «Сельта» — «Реал»
  • Подьем «Филадельфии» и «Колорадо», кризис «Ванкувера», удачная неделя «Вашингтона»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 3999
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов