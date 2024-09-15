В рамках турнира UFC 306 15 сентября пройдет титульный поединок Алексы Грассо и Валентины Шевченко в женском наилегчайшем весе. Начало — 04:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Грассо — Шевченко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алекса Грассо

Турнирное положение: Алекса Грассо действующая чемпионка женского наилегчайшего дивизиона UFC. Мексиканка завоевала титул весной прошлого года, а затем ей удалось сохранить его в сентябрьском бою.

Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе Грассо 5 побед и одна ничья. В марте прошлого года мексиканка одолела сабмишном в четвертом раунде Валентину Шевченко и стала новой чемпионкой. Их реванш в сентябре того же года завершился вничью. Проигрывала Алекса в последний раз еще в 2019 году Карле Эспарзе по очкам.

Состояние бойца: Грассо удачно контратакует и грамотно пользуется своими шансами при работе вторым номером. Так было в первом и втором поединках с Валентиной Шевченко. Плюс ко всему, Алекса обладает неплохой скоростью и качественным боксом.

Валентина Шевченко

Турнирное положение: Валентина Шевченко точно не нуждается в представлении. Она бывшая доминирующая чемпионка с рекордными семью защитами титула кряду в женском наилегчайшем дивизионе. Ныне «Пуля» занимает первую строчку в рейтинге этой категории.

Последние бои: За 9 предыдущих поединков в активе Валентины Шевченко 7 побед, одна ничья и одно поражение. До неожиданного проигрыша Грассо весной прошлого года «Пуля» зачистила весь дивизион. В реванше Валентина была сильнее мексиканки, но судейские ошибки обернулись ничьей для бывшей чемпионки.

Состояние бойца: 36 лет — это тот возраст, в котором многие бойцы идут на спад. В плане скорости Валентина сдала, и это было видно еще в первом бою с Грассо. Но ударная мощь и физические кондиции на прежнем уровне.

Стоит отметить и хорошую работу в партере. Переводить на канвас и удерживать там соперниц Валентина умеет.

Статистика для ставок

За 9 предыдущих поединков в активе Валентины Шевченко 7 побед, одна ничья и одно поражение

За 6 предыдущих поединков в активе Грассо 5 побед и одна ничья

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Шансы обеих девушек, по мнению букмекеров, в этом противостоянии примерно равны. На победу Грассо можно поставить за 1.85. На успех Шевченко предлагал сделать ставку за 2.00.

Прогноз: Первые 2 поединка Шевченко и Грассо развивались по примерно одинаковому сценарию. Мексиканка оказывала серьезное сопротивление, но Валентина была чуть лучше. В марте прошлого года Алекса удачно поймала «Пулю» на ошибке на канвасе, а затем от поражения ее спасли судьи. Но вечно везти не может. При всех прочих равных Шевченко выглядит сильнее.

Ставка: Победа Валентины Шевченко за 2.00.