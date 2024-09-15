Алекса Грассо
Турнирное положение: Алекса Грассо действующая чемпионка женского наилегчайшего дивизиона UFC. Мексиканка завоевала титул весной прошлого года, а затем ей удалось сохранить его в сентябрьском бою.
Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе Грассо 5 побед и одна ничья. В марте прошлого года мексиканка одолела сабмишном в четвертом раунде Валентину Шевченко и стала новой чемпионкой. Их реванш в сентябре того же года завершился вничью. Проигрывала Алекса в последний раз еще в 2019 году Карле Эспарзе по очкам.
Состояние бойца: Грассо удачно контратакует и грамотно пользуется своими шансами при работе вторым номером. Так было в первом и втором поединках с Валентиной Шевченко. Плюс ко всему, Алекса обладает неплохой скоростью и качественным боксом.
Валентина Шевченко
Турнирное положение: Валентина Шевченко точно не нуждается в представлении. Она бывшая доминирующая чемпионка с рекордными семью защитами титула кряду в женском наилегчайшем дивизионе. Ныне «Пуля» занимает первую строчку в рейтинге этой категории.
Последние бои: За 9 предыдущих поединков в активе Валентины Шевченко 7 побед, одна ничья и одно поражение. До неожиданного проигрыша Грассо весной прошлого года «Пуля» зачистила весь дивизион. В реванше Валентина была сильнее мексиканки, но судейские ошибки обернулись ничьей для бывшей чемпионки.
Состояние бойца: 36 лет — это тот возраст, в котором многие бойцы идут на спад. В плане скорости Валентина сдала, и это было видно еще в первом бою с Грассо. Но ударная мощь и физические кондиции на прежнем уровне.
Стоит отметить и хорошую работу в партере. Переводить на канвас и удерживать там соперниц Валентина умеет.
Статистика для ставок
- За 9 предыдущих поединков в активе Валентины Шевченко 7 побед, одна ничья и одно поражение
- За 6 предыдущих поединков в активе Грассо 5 побед и одна ничья
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Шансы обеих девушек, по мнению букмекеров, в этом противостоянии примерно равны. На победу Грассо можно поставить за 1.85. На успех Шевченко предлагал сделать ставку за 2.00.
Прогноз: Первые 2 поединка Шевченко и Грассо развивались по примерно одинаковому сценарию. Мексиканка оказывала серьезное сопротивление, но Валентина была чуть лучше. В марте прошлого года Алекса удачно поймала «Пулю» на ошибке на канвасе, а затем от поражения ее спасли судьи. Но вечно везти не может. При всех прочих равных Шевченко выглядит сильнее.
- 1.50Лара — Гарсия: прогноз и ставкаПослезавтра в 05:00
- 1.60Ортега — Лопес: прогноз и ставкаПослезавтра в 04:00
- 1.87Алдана — Дюмонт: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:00
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Ставка: Победа Валентины Шевченко за 2.00.