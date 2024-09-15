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    Грассо — Шевченко. Ставка (к. 2.00) и прогноз на ММА, UFC 306, 15 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Грассо — Шевченко
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    Алекса Грассо
    В рамках турнира UFC 306 15 сентября пройдет титульный поединок Алексы Грассо и Валентины Шевченко в женском наилегчайшем весе. Начало — 04:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Грассо — Шевченко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Алекса Грассо

    Турнирное положение: Алекса Грассо действующая чемпионка женского наилегчайшего дивизиона UFC. Мексиканка завоевала титул весной прошлого года, а затем ей удалось сохранить его в сентябрьском бою.

    Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе Грассо 5 побед и одна ничья. В марте прошлого года мексиканка одолела сабмишном в четвертом раунде Валентину Шевченко и стала новой чемпионкой. Их реванш в сентябре того же года завершился вничью. Проигрывала Алекса в последний раз еще в 2019 году Карле Эспарзе по очкам.

    Состояние бойца: Грассо удачно контратакует и грамотно пользуется своими шансами при работе вторым номером. Так было в первом и втором поединках с Валентиной Шевченко. Плюс ко всему, Алекса обладает неплохой скоростью и качественным боксом.

    Валентина Шевченко

    Турнирное положение: Валентина Шевченко точно не нуждается в представлении. Она бывшая доминирующая чемпионка с рекордными семью защитами титула кряду в женском наилегчайшем дивизионе. Ныне «Пуля» занимает первую строчку в рейтинге этой категории.

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    • Последние бои: За 9 предыдущих поединков в активе Валентины Шевченко 7 побед, одна ничья и одно поражение. До неожиданного проигрыша Грассо весной прошлого года «Пуля» зачистила весь дивизион. В реванше Валентина была сильнее мексиканки, но судейские ошибки обернулись ничьей для бывшей чемпионки.

    Состояние бойца: 36 лет — это тот возраст, в котором многие бойцы идут на спад. В плане скорости Валентина сдала, и это было видно еще в первом бою с Грассо. Но ударная мощь и физические кондиции на прежнем уровне.

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    Стоит отметить и хорошую работу в партере. Переводить на канвас и удерживать там соперниц Валентина умеет.

    Статистика для ставок

    • За 9 предыдущих поединков в активе Валентины Шевченко 7 побед, одна ничья и одно поражение

    • За 6 предыдущих поединков в активе Грассо 5 побед и одна ничья

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Шансы обеих девушек, по мнению букмекеров, в этом противостоянии примерно равны. На победу Грассо можно поставить за 1.85. На успех Шевченко предлагал сделать ставку за 2.00.

    Прогноз: Первые 2 поединка Шевченко и Грассо развивались по примерно одинаковому сценарию. Мексиканка оказывала серьезное сопротивление, но Валентина была чуть лучше. В марте прошлого года Алекса удачно поймала «Пулю» на ошибке на канвасе, а затем от поражения ее спасли судьи. Но вечно везти не может. При всех прочих равных Шевченко выглядит сильнее.

    Ставка: Победа Валентины Шевченко за 2.00.

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