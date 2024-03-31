В рамках турнира UFC Atlantic City 31 марта пройдет поединок Криса Вайдмана и Бруно Силвы в среднем весе. Начало — 06:40 (мск). Вайдман — Силва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Крис Вайдман

Турнирное положение: Крис Вайдман бывший чемпион средней весовой категории. Однако он уже давно выпал из рейтинга и в нынешних реалиях ни на что не претендует. Теперь главная задача Криса сохранить прописку в промоушене.

Последние бои: Статистика последних выступлений Вайдмана выглядит провальной. Он потерпел 4 поражения и одержал лишь одну победу. К данному противостоянию экс-чемпион дивизиона подходит после проигрыша единогласным решением судей Брэду Таваресу.

Состояние бойца: Травмы явно сказались на карьере Криса. На протяжении последних шести лет его преследуют сплошные неудачи. Сейчас Вайдману уже 39, а его статистика говорит о том, что ему трудно конкурировать с нынешним поколением средневесов UFC. В такой форме он выглядит легкой мишенью для любого середняка категории, не говоря уже о тех, кто в рейтинге.

Бруно Силва

Турнирное положение: Силва, как и грядущий оппонент, тоже находится за пределами топ-15. Шансы оказаться в рейтинге у него были, но он ими не воспользовался.

Последние бои: Статистика Бруно ничем не отличается от той, которая у Криса Вайдмана. В активе бразильца лишь одна победа и 4 поражения за 5 последних поединков. В предыдущем своем бою он уступил дебютанту промоушена Шаре Буллету единогласным решением судей.

Состояние бойца: Бразилец переживает не лучший период, и его пребывание в UFC находится под угрозой. Но все-таки не все предыдущие поражения были по делу.

Силва выглядел конкурентно даже в поединке с нынешним чемпионом полутяжелого дивизиона Алексом Перейрой, хоть и проиграл ему по очкам. Так что определенный запас прочности у Бруно еще есть.

Статистика для ставок

Вайдман потерпел 4 поражения за 5 последних поединков

4 из шести предыдущих боев с участием Силвы заканчивались досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Бруно Силве, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.38. На успех Вайдмана можно поставить за 3.15.

Прогноз: Силва моложе своего соперника на 5 лет и гораздо сильнее него физически. Того же Брэда Тавареса бразилец отправил в нокаут менее, чем за полторы минуты, хотя Вайдман недавно проиграл ему решением. Крис уже не способен оказывать сопротивление более молодым соперникам. Вероятно, уже с первых секунд Силва пойдет вперед за досрочной победой и без проблем нокаутирует и бывшего чемпиона.

Ставка: Победа Бруно Силвы нокаутом за 1.82.