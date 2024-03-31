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    Крис Вайдман проиграет третий бой кряду?

    Вайдман — Силва. Ставка (к. 1.82) и прогноз на ММА, UFC Atlantic City, 31 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Вайдман — Силва
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    Крис Вайдман
    В рамках турнира UFC Atlantic City 31 марта пройдет поединок Криса Вайдмана и Бруно Силвы в среднем весе. Начало — 06:40 (мск). Вайдман — Силва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Крис Вайдман

    Турнирное положение: Крис Вайдман бывший чемпион средней весовой категории. Однако он уже давно выпал из рейтинга и в нынешних реалиях ни на что не претендует. Теперь главная задача Криса сохранить прописку в промоушене.

    Последние бои: Статистика последних выступлений Вайдмана выглядит провальной. Он потерпел 4 поражения и одержал лишь одну победу. К данному противостоянию экс-чемпион дивизиона подходит после проигрыша единогласным решением судей Брэду Таваресу.

    Состояние бойца: Травмы явно сказались на карьере Криса. На протяжении последних шести лет его преследуют сплошные неудачи. Сейчас Вайдману уже 39, а его статистика говорит о том, что ему трудно конкурировать с нынешним поколением средневесов UFC. В такой форме он выглядит легкой мишенью для любого середняка категории, не говоря уже о тех, кто в рейтинге.

    Бруно Силва

    Турнирное положение: Силва, как и грядущий оппонент, тоже находится за пределами топ-15. Шансы оказаться в рейтинге у него были, но он ими не воспользовался.

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  • 15/03/2024

    • Последние бои: Статистика Бруно ничем не отличается от той, которая у Криса Вайдмана. В активе бразильца лишь одна победа и 4 поражения за 5 последних поединков. В предыдущем своем бою он уступил дебютанту промоушена Шаре Буллету единогласным решением судей.

    Состояние бойца: Бразилец переживает не лучший период, и его пребывание в UFC находится под угрозой. Но все-таки не все предыдущие поражения были по делу.

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    Силва выглядел конкурентно даже в поединке с нынешним чемпионом полутяжелого дивизиона Алексом Перейрой, хоть и проиграл ему по очкам. Так что определенный запас прочности у Бруно еще есть.

    Статистика для ставок

    • Вайдман потерпел 4 поражения за 5 последних поединков

    • 4 из шести предыдущих боев с участием Силвы заканчивались досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Бруно Силве, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.38. На успех Вайдмана можно поставить за 3.15.

    Прогноз: Силва моложе своего соперника на 5 лет и гораздо сильнее него физически. Того же Брэда Тавареса бразилец отправил в нокаут менее, чем за полторы минуты, хотя Вайдман недавно проиграл ему решением. Крис уже не способен оказывать сопротивление более молодым соперникам. Вероятно, уже с первых секунд Силва пойдет вперед за досрочной победой и без проблем нокаутирует и бывшего чемпиона.

    Ставка: Победа Бруно Силвы нокаутом за 1.82.

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    Ставка и прогноз на матч Вайдман — Силва с коэффициентом 1.82. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на бои. Крис Вайдман проиграет третий бой кряду?
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