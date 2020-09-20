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    Голы в Лейпциге и Лондоне, новые проблемы «Марселя»

    Экспресс дня 20 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 20 сентября
    «Ливерпуль» в первом туре АПЛ пропустил три мяча от «Лидса»
    В новый экспресс от LiveSport.Ru на этот раз вошли матчи из чемпионатов Германии, Англии и Франции.

    «Лейпциг» — «Майнц»

    Футбол. Чемпионат Германии. 1-й тур

    Летом «Лейпцигу» пришлось отпустить свою главную звезду нападающего Тимо Вернера, который теперь играет за «Челси». Но стала ли команда Юлиана Нагельсманна слабее? Не факт. Об этом свидетельствуют как минимум летние матчи в Лиге чемпионов. Уже без Вернера «Лейпциг» прошел мадридский «Атлетико» и провел очень даже неплохой (несмотря на поражение) матч с «Пари Сен-Жермен».

    Еще одно подтверждение — разгромная победа над «Нюрнбергом» (3:0) на прошлых выходных в матче Кубка Германии.

    В прошлом сезоне «Лейпциг» устроил «Майнцу» настоящий кошмар, выиграв оба матча с общим счетом 13:0. Восемь из этих 13-ти мячей «Майнц» получил в гостях. Возможно, в предстоящем матче до такого не дойдет, но свои три-четыре мяча хозяева наверняка забьют.

    Ставка: тотал «Лейпцига» больше 2,5 за 1.99.

    «Челси» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. 2-й тур

    Несмотря на победу, игра «Ливерпуля» в стартовом матче АПЛ против «Лидаса» заставила нервничать болельщиков «красных». Три пропущенных мяча от новичка лиги стали большой неожиданностью в том числе и для Юргена Клоппа, которому наверняка тут же вспомнилась летняя игра против «Манчестер Сити». Та самая, в которой «Ливерпуль» уступил со счетом 0:4.

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    Кроме того, в концовке прошлого сезона трижды «Ливерпулю» забил «Челси», в составе которого тогда еще не было ни Тимо Вернера, ни Кая Хаверца, ни Хакима Зиеша. Так что вряд ли плохая игра в обороне против «Лидса» была случайностью. Скорее всего, это звенья одной цепи. «Ливерпуль» стал менее надежным на своей половине поля.

    Сложно сказать, кто выиграет, но очень велика вероятность, что матч между «Челси» и «Ливерпулем» получится результативным.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.66.

    «Марсель» — «Лилль»

    Футбол. Чемпионат Франции. 4-й тур

    На прошлой неделе «Марсель» выиграл на выезде у «Пари Сен-Жермен», но радость от долгожданного успеха (провансальцы не могли обыграть парижан девять лет!) быстро сменилась разочарованием. «Сент-Этьен» напомнил команде Андре Виллаша-Боаша о суровых футбольных буднях. «Марсель» проиграл «зеленым» на своем поле со счетом 0:2.

    Это был один из тех случаев, когда одна из команд выполняла не самую приятную роль наблюдателя. «Марсель» оказался не готов, прежде всего, эмоционально. Все, что было, осталось в Париже, игроки «Марселя» никак не могут прийти в себя после чересчур бурного матча с «ПСЖ».

    И есть ощущение, что «Лилль» тоже успеет воспользоваться ситуацией, пока в Марселе все еще продолжаю вспоминать события недельной давности. «Лилль» уверенно начал сезон, набрал в трех стартовых турах семь очков, при этом пропустив всего лишь один мяч. «Марселю» будет нелегко.

    Ставка: гол «Лилля» за 1.51.

    Общий коэффициент — 5.01. 0

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