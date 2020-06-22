Экспресс дня 22 июня. Прогнозы и ставки на футбол

22 июня состоятся матчи АПЛ, Примеры и Серии А

«Манчестер Сити» — «Бернли»

Футбол. АПЛ. 30 тур

«Ман Сити» в прошлом туре разобрал «Арсенал» со счетом 3:0. Однако команда Гвардиолы все же пока находится не в лучших кондициях. Были недочеты в передачах и «горожанам» еще нужно пару матчей для раскачки.

Напомним, что до паузы «Сити» проиграл «Ман Юнайтед» 2:0. Крмое этого, коллектив обыграл «Лестер» 0:1 и «Вест Хэм» 2:0. В финале Кубка лиги «бело-голубые» обыграли «Астон Виллу» 1:2, а в ЛЧ мадридский «Реал» с аналогичным счетом.

Все прогнозы на АПЛ

«Бернли» не проигрывает в АПЛ 7 матчей подряд. В прошлых двух турах гости играли вничью. речь идет о поединках с «Тоттенхэмом» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0).

Помимо этих результатов «бордовые» отличились победой над «Борнмутом» (3:0) и «Саутгемптоном» (1:2). На выезде подопечные Шона Дайча не проигрывают уже три тура.

«Ман Сити» явный фаворит, но вот «Бернли» может оказаться сильнее в плане физики. Таким команду делают ставку именно на свои физические кондиции. «Бордовые» сыграют плотно в обороне.

Ставка: оба тайма ТБ 1.5 — нет за 1.37.

«Вильярреал» — «Севилья»

Футбол. Примера. 31 тур

«Вильярреал» цепляется за еврокубки и пока что «желтые» находятся в этой зоне. Они занимают 7 место с 47 очками. Даже в случае поражения они не потеряют позицию.

Хозяева выиграли три последних матча в Примере. Они обыграли «Сельту» с минимальным счетом. Также была победа над «Мальоркой» с тем же результатом. В прошлом туре коллектив выиграл на выезде у «Гранады» 0:1.

«Севилья» идет в зоне Лиги чемпионов на 4 месте с 52 очками. В спину дышит «Хетафе», поэтому «андалусийцам» нужно набирать очки.

В двух последних турах «Севилья» довольствовалась лишь ничьей с «Барселоной» (0:0) и «Леванте» (1:1). Можно отметить победу в дерби с «Бетисом» со счетом 2:0, а также ничью 2:2 с «Атлетико». Итого, в Примере команда не проигрывает 7 матчей подряд.

«Севилья» и «Вильярреал» были немногословны в прошлых матчах. Так что мы не ждем от этой игры много мячей.

Ставка: тотал первого тайма меньше 1.5 за 1.42.

«Болонья» — «Ювентус»

Футбол. Серия А. 27 тур

«Болонья» имеет теоретические шансы на еврокубки, поэтому в нынешнем сезоне команде еще есть за что бороться. Сейчас хозяева занимают 10 место с 30 очками, но вот в прошлых турах победами «красно-синие» не хвастались.

«Болонья» проиграла «Дженоа» 0:3. Еще одно поражение команда потерпела от «Лацио» со счетом 2:0. Также была ничья с «Удинезе» (1:1).

«Ювентус» явно не набрал форму. Команда не смогла обыграть «Милан» в полуфинале Кубка Италии (0:0), хотя результат первой игры позволил «бьянконери» выйти в финал. Там «зебр» переиграл «Наполи». Подопечные Гаттузо выиграли в серии пенальти.

В чемпионате осечки допускать нельзя. «Ювентус» лидирует, но всего в одном пункте находится «Лацио». Таким образом, победа над «Болоньей» просто необходима. К слову, в прошлых трех турах команда Сарри побеждала, забивая по два гола. В том числе она обыгрывала и миланский «Интер».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.44.

Итоговый коэффициент: 2.80. 0