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    Экспресс дня 19 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 19 октября
    «Барселона»
    В субботу, 19 октября, пройдут очередные игровые дни в чемпионатах Англии, Испании и Германии.

    «Эйбар» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

    «Эйбар» после восьми туров набрал девять очков и расположился на 14 месте в турнирной таблице Примеры, опережая зону вылета всего на два балла.

    На данный момент у «оружейников» 4-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате, где они дважды выиграли дважды сыграли вничью. В своем последнем матче они поделили очки с «Бетисом» (1:1) в гостях.

    Каталонский коллектив разместился на второй позиции в турнирной таблице, набрав в восьми встречах первенства 16 пунктов, уступая первому «Реалу» два очка.

    С учетом всех турниров «Барселона» выиграла в четырех последних играх, пропустив всего лишь раз (от «Интера» — 2:1 в ЛЧ). Пока каталонцы не особо удачно играют в гостях, выиграв только раз в пяти поединках.

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    • Прогнозируем, что «Барса», которая пока не особо удачна в гостевых встречах, добудет три очка в игре с «Эйбаром».

    Ставка: победа «Барселоны» за 1.57.

    «Аугсбург» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 8-й тур

    У «Аугсбурга» на счету после семи матчей немецкого первенства находится только пять баллов, с которыми он идет на 14 строке в таблице, опережая на пункт зону вылета.

    Вот уже как три встречи в национальном чемпионате «фуггеры» выиграть не могут, раз сыграв вничью и дважды разгромно проиграв, пропустив в этих встречах девять голов при двух забитых.

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    «Бавария» по итогам семи матчей Бундеслиги разместилась на третьей строке в турнирке, имея в своей копилке 14 очков, что на два меньше, чем у лидера.

    Проиграв в последнем туре чемпионата на своем поле «Хоффенхайму» со счетом 1:2, мюнхенцы т.о. прервали свою 4-матчевую победную серию и потеряли лидерство в БЛ.

    После неудачи прошлого тура мюнхенцы обязаны обыгрывать «Аугсбург», который сейчас явно находится в кризисе.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.22.

    «Челси» — «Ньюкасл»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

    «Синие» с 14 очками идут пятыми в турнирной таблице АПЛ. Четвертой позиции они уступают только по разнице забитых и пропущенных.

    Последние четыре игры с учетом всех турниров «Челси» выиграл с общим счетом 15:3. В последнем своем матче лондонцы разгромили «Саутгемптон» (4:1) в гостях.

    «Сороки» в минувшем туре английского чемпионата на своей территории одолели «Манчестер Юнайтед» (1:0). Этой викторией они прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию и покинули зону вылета, поднявшись на 16 строку.

    На «Стэмфорд Бридж» «Челси», борющийся за попадание в топ-4, обязан брать брать очки по максимуму в игре с аутсайдером первенства.

    Ставка: победа «Челси» за 1.33.

    Общий коэффициент — 2.54. 0

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