7 мая состоится бой в рамках турнира UFC 288 между Мовсаром Евлоевым и Диего Лопесом в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 05:45 мск. Евлоев — Лопес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мовсар Евлоев

Российский полулегковес сейчас занимает десятую позицию в рейтинге. В прошлом свою бою Мовсар единогласным решением судей одолел Дэна Иге. Тогда во встрече с американцем у Евлоева не возникло никаких проблем.

Пока что Мовсар придерживается одной тактики. Он вяжет соперников у сетки, а далее переводит их на канвас и оттуда работает первым номером. Примечательно, что досрочных побед в UFC у Евлоева еще нет.

Однако у него отличные показатели в партере. В его активе 50% успешных тейкдаунов, а также 57% заблокированных попыток переводов со стороны противников.

Стоит отметить, что россиянин еще не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере. Сейчас в активе Евлоева 16 побед, 7 из которых были завоеваны досрочно.

Диего Лопес

Диего на коротком уведомлении согласился выйти на замену травмированному Брайсу Митчеллу. Бразилец только недавно подписал контракт с UFC.

Он не провел ни одного боя в промоушене, и его дебют состоится с одним из потенциальных кандидатов на титул. Ранее Лопес не отличался особой стабильностью во второстепенных организациях.

К первому бою в сильнейшей лиге мира бразилец подошел после трех побед и двух поражений в ММА. Статистика неплохая, но ничего удивительного в ней нет.

Диего является представителем БЖЖ, но он и близко не обладает таким контролем в партере, как Мовсар. Вряд ли дебютант сумеет на равных тягаться с десятым номером рейтинга.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном бою считают Мовсара Евлоева явным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.10. На успех Лопеса можно поставить за 7.55.

Россиянину на этот раз выпала возможность одержать свою первую досрочную победу. Если в бою с тем же Митчеллом могли возникнуть проблемы, то нынешний оппонент явно слабее американца.

У Евлова есть шанс финишировать Диего уже в первом раунде. Ввиду отсутствия опыта на столь высоком уровне Лопес вряд ли сможет сдерживать натиск Мовсара все 15 минут. Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.57.