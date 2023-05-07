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    Как долго пройдет бой Евлоева и Лопеса?

    Евлоев — Лопес. Прогноз (к. 2.57) и ставки на бой, UFC 288, 7 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Евлоев — Лопес
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    Мовсар Евлоев (справа)
    7 мая состоится бой в рамках турнира UFC 288 между Мовсаром Евлоевым и Диего Лопесом в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 05:45 мск. Евлоев — Лопес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мовсар Евлоев

    Российский полулегковес сейчас занимает десятую позицию в рейтинге. В прошлом свою бою Мовсар единогласным решением судей одолел Дэна Иге. Тогда во встрече с американцем у Евлоева не возникло никаких проблем.

    Пока что Мовсар придерживается одной тактики. Он вяжет соперников у сетки, а далее переводит их на канвас и оттуда работает первым номером. Примечательно, что досрочных побед в UFC у Евлоева еще нет.

    Однако у него отличные показатели в партере. В его активе 50% успешных тейкдаунов, а также 57% заблокированных попыток переводов со стороны противников.

    Стоит отметить, что россиянин еще не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере. Сейчас в активе Евлоева 16 побед, 7 из которых были завоеваны досрочно.

    Диего Лопес

    Диего на коротком уведомлении согласился выйти на замену травмированному Брайсу Митчеллу. Бразилец только недавно подписал контракт с UFC.

    Он не провел ни одного боя в промоушене, и его дебют состоится с одним из потенциальных кандидатов на титул. Ранее Лопес не отличался особой стабильностью во второстепенных организациях.

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    • К первому бою в сильнейшей лиге мира бразилец подошел после трех побед и двух поражений в ММА. Статистика неплохая, но ничего удивительного в ней нет.

    Диего является представителем БЖЖ, но он и близко не обладает таким контролем в партере, как Мовсар. Вряд ли дебютант сумеет на равных тягаться с десятым номером рейтинга.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном бою считают Мовсара Евлоева явным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.10. На успех Лопеса можно поставить за 7.55.

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    Россиянину на этот раз выпала возможность одержать свою первую досрочную победу. Если в бою с тем же Митчеллом могли возникнуть проблемы, то нынешний оппонент явно слабее американца.

    У Евлова есть шанс финишировать Диего уже в первом раунде. Ввиду отсутствия опыта на столь высоком уровне Лопес вряд ли сможет сдерживать натиск Мовсара все 15 минут. Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.57.

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    Евлоев — Лопес: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Как долго пройдет бой Евлоева и Лопеса?
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