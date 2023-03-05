5 марта состоится бой в рамках турнира UFC 285 между Джеффом Нилом и Шавкатом Рахмоновым в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 07:15 мск. Нил — Рахмонов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джефф Нил

Джефф подходит к этой встрече на серии из двух побед кряду над Сантьяго Понзиниббио и Висенте Люке. Последнего американец и вовсе одолел нокаутом.

Благодаря тому успеху он сумел забраться на седьмую строчку рейтинга в полусреднем дивизионе. Стоит отметить, что Нил уже давно выступает в UFC, являясь одним из самых опытных бойцов.

Однако у него нет каких-либо выдающихся навыков ни в стойке, ни в партере. Джефф неплохо показывает себя в первом раунде.

Он сразу же занимает центр октагона и пытается прессингом задавить соперника. За карьеру у Нила 6 досрочных побед в стартовом отрезке.

Шавкат Рахмонов

Казахстанский боец сейчас располагается на девятой позиции в рейтинге полусреднего дивизиона. Рахмонов еще не знает поражений в профессиональной карьере.

На счету «Номада» уже 16 побед кряду и сейчас его рассматривают, как одного из теневых фаворитов в битве за чемпионский пояс.

В своем предыдущем бою Шавкат во втором раунде сумел задушить Нила Мэгни. Казахстанец обладает отличными навыками в партере.

За карьеру в его активе 6 выигранных поединков сабмишнами, а также у него половина всех попыток тейкдаунов заканчивается успехом. Как правило, ставка на борьбу у Рахмонова всегда срабатывает.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном поединке считают фаворитом Шавката Рахмонова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.18. На успех Нила Мэгни дают коэффициент 5.15.

Несмотря на опыт, американцу будет невероятно тяжело противостоять Рахмонову. Нынешняя форма «Номада» куда лучше, а Нил показывает крайне нестабильные выступления.

Да и попытку прессинга Рахмонов может пресечь первым же тейкдауном. Вряд ли американец готов противостоять столь высококлассному грэпплеру. Есть вероятность, что Мэгни будет легко переведен на канвас, а далее «Номад» одолеет его сабмишном или же забьет в гранд-энд-паунде. Ставка: досрочная победа Шавката Рахмонова за 1.64.