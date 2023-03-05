5 марта состоится бой в рамках турнира UFC 285 между Дереком Брансоном и Дрикусом Дю Плесси в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 05:05 мск. Брансон — Дю Плесси: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дерек Брансон

Дерек сейчас располагается на пятой строчке в рейтинге средней весовой категории. Американец является довольно опытным бойцом, но все возраст в 39 лет говорит о том, что его время уже уходит.

В последних пяти поединках на его счету 4 победы и только одно поражение во встрече с Джаредом Каннониром (нокаут во втором раунде).

Откровенного спада в форме Брансона не было, однако побед над топовыми соперниками тоже. Кажется, что лучше американец уже точно не будет.

Сейчас он выступает в роли трамплина для более молодых соперников. Многие из них так и прошли проверку на прочность, но на этот раз оппозиция крайне серьезная.

Дрикус Дю Плесси

Дрикус не потерпел в UFC еще ни одного поражения. В сильнейшем промоушене мира он одержал 4 победы кряду.

Каждого из своих предыдущих соперников в сильнейшем промоушене мира он проходил в доминирующем стиле, да и все они кроме Брэда Тавареса были финишированы.

В последнем поединке Дю Плесси сумел одолеть сабмишном бывшую звезду UFC Даррена Тилла. Тогда южноафриканец поставил крест на карьере англичанина, подписав ему увольнительную из организации.

Что касается стиля, то Дрикус прекрасно дерется в стойке и также неплохо действует в партере. В его активе есть 7 побед нокаутом и 10 сабмишном.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном бою отдают предпочтение Дрикусу Дю Плесси. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.44. На успех Дерека Брансона дают коэффициент 2.88.

Дерек уже полноценный ветеран смешанных единоборств. Вряд ли он способен в нынешнее время конкурировать с теми, кто располагается в первой пятерке рейтинга.

А вот Дрикус продолжает прогрессировать. Пока что он идет в UFC без поражений и шанса ворваться в топ-5 точно заслуживает. Судя по нынешней форме, южноафриканец вполне способен одолеть возрастного Брансона. Ставка: победа Дрикуса Дю Плесси за 1.44.