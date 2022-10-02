ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»Без бразильцев «Зенит» не тянет. «Спартак» разгромил чемпиона в Москве Вирджил Ван ДейкОт сложного старта Дарвина до уязвимости Ван Дейка. Как «Ливерпуль» начал сезон? Флойд Мейвезер5 самых ярких побед Флойда Мейвезера
  • 13:22
    • Миранчук готов сыграть в матче с «Наполи»
  • 13:13
    • Карпин — лучший тренер сентября в РПЛ
  • 11:45
    • 98 из 119 членов Конгресса ИИХФ поддержали принципы возвращения сборной России по хоккею
  • 11:30
    • Руд проиграл Нисиоке на турнире в Сеуле
  • 11:12
    • Малком рассказал, почему хочет получить российское гражданство
  • 11:04
    • В РФС высказались о возможной мобилизации арбитров РПЛ
  • 09:44
    • Вяльбе: Мобилизация и референдумы сильно осложнили возврат российских спортсменов на международную арену
    Все новости спорта

    Отстоит ли Содик Юсуфф место в топ-15 полулегкого дивизиона UFC?

    Юсуфф — Шэйнис. Прогноз (к. 1.70) и ставки на бой, UFC Vegas 61, 2 октября 2022 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Юсуфф — Шэйнис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Содик Юсуфф
    В ночь с 1 на 2 октября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 61 между Содиком Юсуффом и Доном Шэйнисом в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 03:10 мск. Юсуфф — Шэйнис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Содик Юсуфф

    Нигерийский боец на данный момент занимает 12-ю строчку в рейтинге полулегкого дивизиона. В своем последнем поединке он судейским решением одолел Алекса Касереса.

    Возможно, Юсуфф мог бы уже быть в рейтинге и выше, однако после серии из четырех побед кряду он проиграл по итогам трех раундов Арнольду Аллену.

    Юсуфф предпочитает драться в стойке и партер он идет крайне редко. При этом нередко Содик и вовсе заканчивает свои поединки уже в первом раунде.

    По статистике у него 4 победы нокаутом в стартовой пятиминутке. Причем Юсуфф никогда не идет напролом. Обычно, он выжидает удобный момент для контратаки.

    Дон Шэйнис

    Для американского бойца это будет дебют в UFC. У него есть возможность сходу побить топового соперника.
    Однако сделать это будет очень непросто.

    Статистика у Шэйниса довольно неплохая и сейчас он идет на серии из пяти побед подряд.

    Но ранее он не сталкивался с соперниками настолько высокого уровня. Возможно, Дону стоило бы выбрать оппозицию попроще, ведь против Юсуффа шансов у него не так уж и много.

    Конечно, всегда есть вероятность случайного попадания, и с нокаутирующим ударом у Шэйниса все в порядке. Но Юсуф грамотно обороняется и к нему очень сложно подобраться.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном бою отдают предпочтение Содику Юсуффу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.10. На победу Шайниса дают коэффициентом 7.55.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Конечно, уровень данных соперников несопоставим. Юсуфф гораздо опытнее и у него есть отличный шанс закончить предстоящий бой досрочно.

    У Шэйниса в стойке с блоком есть определенные проблемы. И к тому же он очень часто идет вперед, забывая про защиту. Ставка: победа Содика Юсуффа нокаутом за 1.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Супер Нова — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Витязь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ганновер — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Падерборн — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Гомель — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Спортинг — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Атлетик — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Юсуфф — Шэйнис: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Отстоит ли Содик Юсуфф место в топ-15 полулегкого дивизиона UFC?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры