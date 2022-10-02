В ночь с 1 на 2 октября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 61 между Содиком Юсуффом и Доном Шэйнисом в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 03:10 мск. Юсуфф — Шэйнис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Содик Юсуфф

Нигерийский боец на данный момент занимает 12-ю строчку в рейтинге полулегкого дивизиона. В своем последнем поединке он судейским решением одолел Алекса Касереса.

Возможно, Юсуфф мог бы уже быть в рейтинге и выше, однако после серии из четырех побед кряду он проиграл по итогам трех раундов Арнольду Аллену.

Юсуфф предпочитает драться в стойке и партер он идет крайне редко. При этом нередко Содик и вовсе заканчивает свои поединки уже в первом раунде.

По статистике у него 4 победы нокаутом в стартовой пятиминутке. Причем Юсуфф никогда не идет напролом. Обычно, он выжидает удобный момент для контратаки.

Дон Шэйнис

Для американского бойца это будет дебют в UFC. У него есть возможность сходу побить топового соперника.

Однако сделать это будет очень непросто.

Статистика у Шэйниса довольно неплохая и сейчас он идет на серии из пяти побед подряд.

Но ранее он не сталкивался с соперниками настолько высокого уровня. Возможно, Дону стоило бы выбрать оппозицию попроще, ведь против Юсуффа шансов у него не так уж и много.

Конечно, всегда есть вероятность случайного попадания, и с нокаутирующим ударом у Шэйниса все в порядке. Но Юсуф грамотно обороняется и к нему очень сложно подобраться.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном бою отдают предпочтение Содику Юсуффу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.10. На победу Шайниса дают коэффициентом 7.55.

Конечно, уровень данных соперников несопоставим. Юсуфф гораздо опытнее и у него есть отличный шанс закончить предстоящий бой досрочно.

У Шэйниса в стойке с блоком есть определенные проблемы. И к тому же он очень часто идет вперед, забывая про защиту. Ставка: победа Содика Юсуффа нокаутом за 1.70.