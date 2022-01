Медведев обыграл Циципаса и пробился в финал Australian Open

Россиянинстал вторым финалистом Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

В матче 1/2 финала Медведев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

Теннисисты провели на корте два с половиной часа.

Даниил за это время выполнил 13 подач навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов.

