Медведев: Это лучшие недели моей карьеры

Теннисистподелился впечатлениями после победы сборной России над командой Хорватии в финале Кубка Дэвиса.

Россиянин принес решающее очко в копилку сборной, обыграв хорвата Марина Чилича. Первый матч финала выиграл Андрей Рублев, одолевший Борна Гойо.

«Потрясающее чувство. Я больше рад за команду, чем за себя. Счастлив быть частью этой команды. Это лучшие недели моей карьеры.

Марин тяжелый соперник. На тай-брейке некоторые розыгрыши были лотереей. Очень сложный матч», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

