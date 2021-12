Медведев обыграл Чилича и принес сборной России победу в Кубке Дэвиса

обыграла(2:0) в финале Кубка Дэвиса, завоевав этот трофей в третий раз в своей истории.

Во втором матче противостояния российский теннисист Даниил Медведев за полтора часа обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 7:6 (9:7), 6:2.

Медведев выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

Его соперник восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В первой встрече Андрей Рублев нанес поражение Борне Гойо — 6:4, 7:6 (7:5). Счет в матче стал 2-0 и сборная России впервые с 2006 года завоевала Кубок Дэвиса.

2002, 2006, 2021 🏆🏆🏆

RTF are World Champions for the third time! 🎾#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/LcJjse9frn