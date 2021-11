Медведев стал первым полуфиналистом Итогового турнира ATP

Российский теннисистпервым вышел в полуфинал Итогового турнира АТР.

Ранее россиянин одержал свою вторую победу в группе, обыграв немца Александра Зверева (6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6)).

Его следующий соперник, итальянец Маттео Берритини, снялся с турнира из-за травмы и его заменит соотечественник Янник Синнер.

Благодаря этой замене россиянин досрочно вышел в полуфинал, так как его конкуренты по группе могут догнать Медведева по победам, но будут ниже в турнирной таблице по дополнительным показателям: Зверев и поляк Хуберт Хуркач - по личным встречам, а Синнер — по количеству сыгранных матчей.

With Berrettini's withdrawal from #NittoATPFinals, @DaniilMedwed qualifies for the semi-finals as No. 1 in the Red Group.@janniksin will come in as the alternate and play @HubertHurkacz. In their only previous meeting, Hurkacz won 7-6(4) 6-4 in @MiamiOpen final.