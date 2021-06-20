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    Самсонова выиграла свой первый титул WTA

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    Россиянка Людмила Самсонова стала победительницей травяного турнира в Берлине серии WTA 500 с призовым фондом около 550 тысяч долларов.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    В финальном матче российская теннисистка, занимающая 106-е место в рейтинге WTA, за 1 час 39 минут обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (12-я ракетка мира) со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

    Самсонова 14 раз подала навылет, совершив при этом шесть двойных ошибок, также она смогла четыре раза взять подачу соперницы, имея восемь брейк-поинтов.

    Бенчич совершила шесть эйсов при шести двойных ошибках и смогла реализовать два брейк-поинта из семи.

    Отметим, что Самсонова пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Для 22-летней россиянки этот титул стал первым в карьере на турнирах WTA.

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