Веснина вернулась к тренировкам после трехлетнего перерыва

Российская теннисисткапровела первую тренировку в Катаре, где 1 марта стартует турнир в Дохе.

26 февраля спортсменка начала подготовку к турниру на местных кортах. Ранее, 4 февраля, Веснина в своем инстаграме объявила о том, что возобновит карьеру спустя 3 года.

Напомним, что 34-летняя теннисистка приостанавливала карьеру из-за рождения ребенка.

Свой последний матч Веснина провела на Открытом чемпионате Франции-2018, где в первом круге уступила американке Бернарде Пере (3:6, 2:6).

She’s back! Indian Wells champ @EVesnina001 is starting her WTA Tour comeback in Doha. pic.twitter.com/AWER27Y0rO