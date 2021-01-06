Павлюченкова проиграла на старте турнира в Абу-Даби

Анастасия Павлюченкова
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В своем стартовом поединке россиянка уступила представительнице Туниса Онс Жабер со счетом 6:7 (3:7), 3:6.
Теннисистки провели на корте полтора часа. Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-поинтов.
На счету Жабер ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в третий круг Жабер поспорит либо с китаянкой Ван Яфань, либо с победительницей квалификации.
Ранее во второй раунд вышли россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. 0