Павлюченкова проиграла на старте турнира в Абу-Даби

Российская теннисисткане смогла пробиться во второй круг турнира в Абу-Даби.

В своем стартовом поединке россиянка уступила представительнице Туниса Онс Жабер со счетом 6:7 (3:7), 3:6.

Теннисистки провели на корте полтора часа. Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-поинтов.

На счету Жабер ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг Жабер поспорит либо с китаянкой Ван Яфань, либо с победительницей квалификации.

Ранее во второй раунд вышли россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. 0