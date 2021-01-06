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    Павлюченкова проиграла на старте турнира в Абу-Даби

    Теннис WTA Анастасия Павлюченкова Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Абу-Даби.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова

    В своем стартовом поединке россиянка уступила представительнице Туниса Онс Жабер со счетом 6:7 (3:7), 3:6.

    Теннисистки провели на корте полтора часа. Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-поинтов.

    На счету Жабер ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

    За выход в третий круг Жабер поспорит либо с китаянкой Ван Яфань, либо с победительницей квалификации.

    Ранее во второй раунд вышли россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. 0

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