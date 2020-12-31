Олимпийская чемпионка из России возобновит теннисную карьеру

Чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейроподтвердила, что вернется на корт после Открытого чемпионата Австралии.

Последний официальный матч 34-летняя спортсменка провела на «Ролан Гаррос» в 2018 году.

«Честно говоря, я еще официально ничего не заявляла, потому что сама не понимала, когда я вернусь. Мне хотелось, если уж я решила возвращаться, то объявить, что это будет на каком-то определенном турнире. А так как календарь WTA еще официально не был утвержден… Он до сих пор, в принципе, утвержден только на первую часть — австралийскую.

Поэтому мне непонятно было, с чего я начну. Но изначально мой план был вернуться на турнире St. Petersburg Ladies Trophy. Все-таки символично начать дома. А сейчас, из-за того, что все сроки сдвигаются, буду еще смотреть на календарь WTA, как будут разворачиваться события.

Мыслей вернуться уже на Australian Open не было. Хотелось немного лучше подготовиться, потренироваться. Тем более, мы всей семьей переболели. Поэтому нужно было восстановиться после этого вируса. Но у нас все прошло более-менее нормально — в легкой форме. Хотя это все равно было очень неприятно.

И к Australian Open я, честно говоря, еще не планировала быть в форме. Потому что нужно было очень ровно подойти и свою физическую подготовку рассчитать к этому моменту. Как раз я думала, что к февралю это все у меня получится сделать. Но потом турниры стали переносить, все стало немного сумбурно. А мне хотелось, чтобы со мной путешествовала моя семья, моя дочь», — цитирует Веснину «Чемпионат». 0