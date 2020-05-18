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    Медведев: Иногда во время матчей переклинивает, кажется, что все пытаются помешать и против меня весь мир

    Теннис Даниил Медведев ATP Прогнозы на теннис
    Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал о ситуациях в карьере, за которые ему было стыдно.

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    «В основном это моменты, связанные с моим поведением. Это не оправдание, но они связаны с моим сильным желанием победить.

    Иногда переклинивает: как часто многим русским, мне может казаться, что все пытаются помешать и против меня весь мир. Хотя я, естественно, понимаю, что это совсем не так.

    За многие моменты, когда я выходил из себя, мне бывало стыдно. За игру почти никогда. Когда был помладше, могло быть стыдно за разные матчи, за прогул тренировки раз в год.

    Иногда после матча, если нервничал или вышел из себя, хочется понять, почему так происходит, стараешься над этим работать, но не всегда получается. Иногда за это бывает стыдно», — рассказал Медведев в прямом эфире инстаграма. 0

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