Медведев: Иногда во время матчей переклинивает, кажется, что все пытаются помешать и против меня весь мир

Первая ракетка Россиирассказал о ситуациях в карьере, за которые ему было стыдно.

«В основном это моменты, связанные с моим поведением. Это не оправдание, но они связаны с моим сильным желанием победить.

Иногда переклинивает: как часто многим русским, мне может казаться, что все пытаются помешать и против меня весь мир. Хотя я, естественно, понимаю, что это совсем не так.

За многие моменты, когда я выходил из себя, мне бывало стыдно. За игру почти никогда. Когда был помладше, могло быть стыдно за разные матчи, за прогул тренировки раз в год.

Иногда после матча, если нервничал или вышел из себя, хочется понять, почему так происходит, стараешься над этим работать, но не всегда получается. Иногда за это бывает стыдно», — рассказал Медведев в прямом эфире инстаграма. 0