Веснина: Не могу сказать, что планирую возвращение в теннис

Олимпийская чемпионка 2016 годаподелилась мыслями о возможном возвращении в теннис после рождения ребёнка, по примеру бельгийки

«У Ким трое детей, но она всегда находится в потрясающей форме. Просто как найти время на теннис? Это очень тяжело.

С одним ребёнком можно вернуться. Я немножко занимаюсь, тренируюсь для себя, чтобы быть в тонусе. Немножко поиграла в теннис, натёрла мозоль.

Приглашают на благотворительные турниры. Сыграв этим летом на таком турнире, очень тяжело отходила после него. Болело всё. В итоге в теннис я два раза поиграла за всё время после рождения ребенка.

Никогда не говори "никогда". Не могу сейчас сказать, что планирую возвращение. Мысли есть в том плане, что, может быть, и попробовать. Но надо взвесить все "за" и "против".

Не могу сказать, готова ли психологически и физически. Какие-то хронические травмы у меня всё равно остались.

Если буду давать нагрузки, надо посмотреть, как буду реагировать на это. Если организм будет готов, то почему бы и нет?

Но пока ничего и близко не могу сказать о возвращении», — передаёт «Чемпионат». 0