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    Веснина: Не могу сказать, что планирую возвращение в теннис

    Елена Веснина WTA Прогнозы на теннис
    Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина поделилась мыслями о возможном возвращении в теннис после рождения ребёнка, по примеру бельгийки Ким Клейстерс.

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    «У Ким трое детей, но она всегда находится в потрясающей форме. Просто как найти время на теннис? Это очень тяжело.

    С одним ребёнком можно вернуться. Я немножко занимаюсь, тренируюсь для себя, чтобы быть в тонусе. Немножко поиграла в теннис, натёрла мозоль.

    Приглашают на благотворительные турниры. Сыграв этим летом на таком турнире, очень тяжело отходила после него. Болело всё. В итоге в теннис я два раза поиграла за всё время после рождения ребенка.

    Никогда не говори "никогда". Не могу сейчас сказать, что планирую возвращение. Мысли есть в том плане, что, может быть, и попробовать. Но надо взвесить все "за" и "против".

    Не могу сказать, готова ли психологически и физически. Какие-то хронические травмы у меня всё равно остались.

    Если буду давать нагрузки, надо посмотреть, как буду реагировать на это. Если организм будет готов, то почему бы и нет?

    Но пока ничего и близко не могу сказать о возвращении», — передаёт «Чемпионат». 0

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