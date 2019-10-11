Александрова сыграет с Остапенко в полуфинале турнира в Линце

Россиянкавышла в полуфинал турнира в австрийском Линце, призовой фонд которого превышает 226 тысяч долларов.

В четвертьфинале российская теннисистка за час и 16 минут в двух партиях переиграла представительницу Франции Кристину Младенович со счетом 6:2, 6:2.

Александрова трижды подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из восьми и допустила четыре ошибки на подаче.

На счету ее соперницы четыре эйса, один реализованный брейк-пойнт из двух, а также четыре двойные ошибки.

В полуфинале турнира Александрова сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко которая обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 7:5, 6:1.

За час и 13 минут Остапенко реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила восемь двойных ошибок.

На счету Рыбакиной две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из восьми, а также одна двойная ошибка.

Во втором полуфинале между собой сыграют Кори Гауфф (США) и Андреа Петкович (Германия). 0